“Venom: The Last Dance” (también conocida como “Venom 3” o “Venom: El último baile”) es la película con la que se cierra la trilogía cinematográfica de Eddie y Venom, el huésped y el simbionte extraterrestre del Universo Spider-Man de Sony a los que vimos en sus propios largometrajes desde el 2018. Así, aunque la cinta se estrena primero en cines, seguro muchos quieren saber cuándo estará disponible online. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo sobre su lanzamiento en el streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está dirigida y escrita por Kelly Marcel y, por supuesto, cuenta con el rol principal a cargo de Tom Hardy. Además, en el elenco, lo acompañan figuras como Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans y Peggy Lu.

Es importante recalcar que Hardy ha señalado que esta es su despedida como el protagonista de la trilogía. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de regresar como el personaje para luchar contra Spider-Man en alguna otra producción.

¿DE QUÉ TRATA “VENOM: THE LAST DANCE”?

“Venom: The Last Dance” retoma la historia de Eddie y Venom, quienes están huyendo tras los sucesos de “Venom: Let There Be Carnage” (2021).

Así, perseguidos por sus dos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón de su “último baile”.

MIRA EL TRÁILER DE “VENOM: THE LAST DANCE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VENOM: THE LAST DANCE” EN CINES?

Como mencioné previamente, “Venom: The Last Dance” se estrena primero en cines a nivel mundial. El lanzamiento respeta una programación establecida.

Fecha de estreno en cines de Latinoamérica : jueves 24 de octubre del 2024

: jueves del 2024 Fecha de estreno en cines de España y Estados Unidos: viernes 25 de octubre del 2024

“VENOM: THE LAST DANCE”, ¿SE ESTRENARÁ EN EL STREAMING?

La respuesta corta es SÍ. En Estados Unidos, Sony Pictures y Netflix tienen un acuerdo que garantiza que todas las películas del estudio se lancen primero en esta plataforma antes que en cualquier otro competidor. Por ello, su llegada al streaming está más que garantizada.

Los personajes de Tom Hardy son las figuras principales del póster de "Venom: The Last Dance", película de Kelly Marcel que se desarrolla a lo largo de 117 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VENOM: THE LAST DANCE” EN EL STREAMING?

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha oficial del estreno de “Venom: The Last Dance” en el catálogo de Netflix USA.

Sin embargo, si tenemos en cuenta el lanzamiento de otras producciones de Sony Pictures en la plataforma, es probable que el largometraje llegue al servicio de streaming en enero del 2025. Es decir, varias semanas después de su distribución en salas de cine.

LAS OTRAS PELÍCULAS DE “VENOM”, ¿ESTÁN EN EL STREAMING?

Sí, “Venom: Carnage liberado” (2021) está disponible en: Netflix en Latinoamérica, Starz en Estados Unidos y Prime Video en España.

Por otro lado, “Venom” (2018) puede verse a través de Vix Premium en Latinoamérica, Disney Plus en Estados Unidos y Netflix en España.

"Venom: The Last Dance" marca el final de la trilogía cinematográfica sobre el simbionte alienígena que le brinda a su huésped varias habilidades sobrehumanas (Foto: Sony Pictures Releasing)