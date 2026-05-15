Es toda una estrategia. Han pasado aproximadamente 8 meses desde que Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift tras dos años de relación y todo apunta a que la boda se realizará este verano en Estados Unidos, en una ceremonia exclusiva, aunque la fecha oficial es todo un misterio ya que algunos medios estadounidenses habían marcado el calendario para el 13 de junio en Rhode Island, mientras que otros afirman que definitivamente será el 3 de julio en Nueva York. A pocas semanas del gran ‘sí acepto’ de la superestrella del pop y el jugador de la NFL, lo que sí es un hecho es que ella ha ideado un gran plan para evitar que las invitaciones a su matrimonio se filtren y que la prensa y sus seguidores conozcan el lugar y día exacto. Aquí te cuento la información que se maneja hasta el momento sobre el gran día de la intérprete de “Love Story” y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Las apuestas máximas están destinadas a la víspera de un día histórico en Estados Unidos y es que la que será una de las bodas más importantes de la temporada ya tendría lugar y fecha confirmada.

Una fuente cercana reveló en abril el lugar y la fecha en el medio PageSix, y el “gran día está fijado para el 3 de julio en la Gran Manzana”, mientras que otra precisó que se pidió a los invitados que confirmaran su asistencia firmando un acuerdo de confidencialidad incluido en las invitaciones que se enviaron. El matrimonio se celebraría en la víspera del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y de seguro, de seguro, la fiesta se convertirá en una celebración donde no faltarán los fuegos artificiales típicos.

Esta información sorprendió porque más de uno estaba seguro que se realizaría en Rhode Island, donde Swift tiene una hermosa mansión ideal para la ceremonia en verano; sin embargo, todo apunta a que optaron por un lugar que pudiera congregar a más asistentes.

Es así que la boda se traslada a la ciudad de los rascacielos, un lugar emblemático para ceremonias de celebridades. En Nueva York se han casado por ejemplo Hailey y Justin Bieber en un evento secreto en un registro civil de la Gran Manzana; Chrissy Teigen y John Legend firmaron su licencia matrimonial también en un registro; Beyoncé y Jay-Z se casaron en su apartamento de Tribeca en 2008; y Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones celebraron una fastuosa boda en el Hotel Plaza de la ciudad hace más de 25 años, según data de la revista ¡Hola!.

El tight end y la cantante planeaban casarse durante el verano en Rhode Island, en la casa de Swift frente al mar, el 13 de junio, pero sus planes han dado un nuevo giro (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images via AFP) / JON KOPALOFF

La estrategia de Taylor Swift para las invitaciones de su boda

Mientras la cantante ha sido captada con diversos atuendos blanco nupcial como durante una salida en la ciudad de Nueva York el jueves 14 de mayo y en la fiesta del 40 cumpleaños de Lena Dunham el martes, Daily Mail anunció que la novia implementó una peculiar forma para que familiares y amigos recibieran las invitaciones a su próxima boda con Travis Kelce.

Según TMZ, está invitando a todos por teléfono. Fuentes cercanas al medio afirmaron que Swift ha realizado algunas llamadas personalmente, mientras que su equipo la ha ayudado con otras. Sin dudas, un plan para mantener la privacidad de los detalles y evitar filtraciones.

Sin embargo, los invitados no han recibido aún la ubicación exacta de la boda ni la fecha específica, pero sí se les ha pedido que mantengan sus agendas libres durante el verano. Se espera que Selena Gomez y Gigi Hadid sean sus damas de honor.

La cantante compartió un primer plano del anillo de compromiso, dejando ver un diamante de talla brillante Old Mine montado sobre una banda de oro, diseñada de forma exclusiva para ella. (Foto: @taylorswift / Instagram)

El año pasado, en agosto, Kelce le propuso matrimonio a Swift en un escenario íntimo y sencillo: el jardín de la casa de Travis en Lee’s Summit, Missouri. Ella compartió fotos de la pedida de mano en Instagram con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”. Además, destacó el impresionante anillo de compromiso, un diamante de talla brillante Old Mine montado sobre una banda de oro, diseñada de forma exclusiva para ella. El romántico momento se dio poco después de grabar juntos un episodio de su podcast “New Heights”.

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