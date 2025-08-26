La relación de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido una de las más comentadas en los últimos años. Desde conciertos multitudinarios hasta partidos de fútbol americano, la pareja se ha acompañado en cada paso, mostrando al mundo un romance que parecía avanzar a paso firme. Con tantos momentos compartidos, los fans se preguntaban: ¿cuándo llegaría la esperada propuesta?

La respuesta llegó el 26 de agosto de 2025, cuando anunciaron su compromiso después de dos años de relación. La pareja compartió en Instagram una serie de fotos románticas tomadas en un jardín adornado con rosas rosadas y blancas, donde se veía a Travis arrodillado frente a Taylor. En el texto de la publicación escribieron con humor: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan 🧨”.

En las imágenes, Taylor lució un vestido de seda a rayas de Ralph Lauren, mientras Travis mostraba su lado más tierno. También se reveló un detalle que acaparó miradas: el anillo de compromiso, un diamante antiguo de talla Old Mine Brilliant Cut, diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que están comprometidos con un romántico post en las redes sociales (Foto: @taylorswift / Instagram)

Una historia que parecía inevitable

El inicio del romance se remonta al verano de 2023, cuando Travis intentó entregarle a Taylor una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto de la gira Eras en Kansas City. Aunque el intento no prosperó, él lo confesó en su pódcast New Heights, y esa revelación terminó captando la atención de la cantante.

Más tarde, en su entrevista como Person of the Year de TIME, Taylor recordó que la jugada de Travis le pareció “metal as hell” y admitió que comenzaron a verse en secreto poco después. Para el público, la confirmación oficial llegó en septiembre de 2023, cuando Taylor asistió a un partido de los Chiefs junto a la madre de Travis, Donna Kelce.

Amor en público y sin reservas

Desde entonces, la pareja dejó en claro que no ocultaría su relación. Taylor se convirtió en presencia habitual en los partidos de los Chiefs, celebrando incluso la victoria del Super Bowl en 2024, mientras que Travis viajó por todo el mundo para acompañarla en su gira Eras. Ambos han explicado que “estar en público” simplemente significa apoyarse mutuamente en lo que aman hacer, sin preocuparse por la mirada externa.

El romance también se filtró en la música: Taylor incluyó referencias a Travis en canciones como “So High School” y “The Alchemy”, parte de su álbum The Tortured Poets Department. Travis, por su parte, no ha ocultado su orgullo por ser parte de la historia musical de la artista, celebrando su evolución y dedicándole halagos tras cada concierto al que asistía.

La espera terminó

Tras dos años de apoyo mutuo, viajes, escenarios compartidos y una relación vivida con autenticidad, Travis Kelce finalmente pidió matrimonio a Taylor Swift. La propuesta, envuelta en humor y romanticismo, no solo confirma que ambos están listos para el “sí para siempre”, sino que marca el inicio de un nuevo capítulo en una de las historias de amor más seguidas del mundo del espectáculo.

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron la frase “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan” para revelar la noticia. | Crédito: Instagram taylorswift

Cronología del romance de Taylor Swift y Travis Kelce

Verano 2023 : Travis intenta regalarle a Taylor una pulsera con su número en un concierto de The Eras Tour en Kansas City.

: Travis intenta regalarle a Taylor una pulsera con su número en un concierto de en Kansas City. Julio 2023 : En su pódcast New Heights , Travis cuenta la anécdota y llama la atención de Taylor.

: En su pódcast , Travis cuenta la anécdota y llama la atención de Taylor. Agosto 2023 : Comienzan a verse en secreto.

: Comienzan a verse en secreto. Septiembre 2023 : Taylor aparece en un partido de los Chiefs junto a Donna Kelce, madre de Travis.

: Taylor aparece en un partido de los Chiefs junto a Donna Kelce, madre de Travis. Diciembre 2023 : Taylor revela en TIME que Travis le pareció “metal as hell” y que ya llevaban meses saliendo.

: Taylor revela en que Travis le pareció “metal as hell” y que ya llevaban meses saliendo. Febrero 2024 : Taylor celebra la victoria de los Chiefs en el Super Bowl junto a Travis.

: Taylor celebra la victoria de los Chiefs en el Super Bowl junto a Travis. Abril 2024 : Taylor lanza The Tortured Poets Department , con canciones como “So High School” inspiradas en su relación.

: Taylor lanza , con canciones como inspiradas en su relación. Agosto 2025: Tras dos años juntos, Travis le propone matrimonio a Taylor con un anillo de diamante antiguo.

