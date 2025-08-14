Taylor Swift acaba de contar, con lujo de detalles, cómo comenzó su historia de amor con Travis Kelce… y sí, parece sacada de una película. La cantante, ganadora de 14 premios Grammy, hizo su debut en el podcast New Heights, presentado por su novio, estrella de los Kansas City Chiefs, y su cuñado, Jason Kelce. Allí recordó el momento en que Kelce intentó conocerla de una manera poco convencional durante su gira The Eras Tour en 2023.

Todo empezó cuando Travis asistió a uno de sus conciertos con la intención de entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono. El plan parecía simple, pero no logró concretar un encuentro con la cantante.

Taylor Swift recordó cómo Travis Kelce intentó conocerla durante su gira The Eras Tour en 2023. | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

“Este chico no consiguió un meet and greet y decidió que eso era problema de todos”, bromeó Swift, recordando que ni siquiera había contactado a su equipo para organizarlo.

En vez de rendirse, Kelce se las ingenió para acercarse con la ayuda de su amigo y compañero Patrick Mahomes, convencido de que “conociendo a la señora del ascensor” lograría llegar a su camerino.

Ese gesto, para Swift, fue algo más que un intento improvisado: “Se sintió como si estuviera en una película de John Hughes de los 80, con él parado fuera de mi ventana con una grabadora diciendo: ‘Quiero salir contigo, ¿quieres salir conmigo? ¡Te hice una pulsera!’”, contó entre risas, haciendo referencia a la icónica cinta Say Anything.

Durante la charla con Travis Kelce, Taylor Swift también anunció su nuevo álbum The Life of a Showgirl. | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

Kelce intervino para aclarar que solo quería que ella le diera una oportunidad: “Solo quería que me conociera una vez”. Y, como él mismo confesó, incluso usó la lista de canciones de la gira como guía para conquistarla. “Escuché cada una de esas canciones pensando: ‘Sé exactamente lo que quiere que haga’… soy el hombre más afortunado del mundo”.

Swift admitió que, en ese momento, pensó: “Si este tipo no está loco, esto es justo lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente”. El resto, como dicen, es historia: el plan funcionó, y ambos comenzaron a salir poco después de aquel primer intento.

La conversación también coincidió con un gran anuncio: mientras el podcast salía al aire, Swift reveló en Instagram la portada, título y fecha de lanzamiento de su duodécimo álbum, “The Life of a Showgirl”, que verá la luz el 3 de octubre.

Taylor Swift anunció el título de su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl", que se estrenará el 3 de octubre. | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

En entrevistas recientes, Kelce ha descrito su romance como algo “orgánico” y “real”, asegurando que, pese a la fama, se sienten como personas comunes que comparten valores y sentido del humor. Lo que comenzó como un gesto audaz con una pulsera terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más seguidas del momento.

