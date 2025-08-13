La relación sentimental que poseen Travis Kelce y Taylor Swift siempre da de qué hablar, ya sea porque algún artista se anima a hacer un comentario sobre la misma o por el simple hecho de que uno de los protagonistas realiza algo que involucra a los dos. Precisamente, en esta ocasión te comento que el jugador de los Kansas City Chiefs decidió hablar sobre cómo se enamoró de la cantante. Sus palabras no tardaron en sorprender a todos.

Para que tengas toda la información al respecto, paso a decirte que las declaraciones del deportista se produjeron durante una entrevista con GQ. Ahí él recordó cómo inició la historia de amor con la intérprete de ‘Love Story’. Según dijo, ambos se enamoraron orgánicamente después de conocerse.

“Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Digo que fue tan orgánico que nos enamoramos solo por la gente con la que estábamos sentados en una habitación”, comenzó diciendo Travis Kelce, que es tres veces ganador del Super Bowl (LIV, LVII y LVIII).

Travis Kelce y Taylor Swift son una de las parejas famosas de Estados Unidos más sólidas que hay en la actualidad. (Foto: Gotham / GC Images / Getty Images) / Gotham

“Somos dos personas divertidas”

Después recalcó que el hecho de que ambos tengan personalidades similares influyó bastante para que la relación sentimental iniciara. “Somos dos personas divertidas y con la moral de apreciar a cada persona por lo que es. Compartimos todos esos valores. Fue una experiencia muy divertida”, aseguró.

Travis Kelce y Taylor Swift empezaron su relación sentimental en secreto. Su romance se hizo público en septiembre de 2023. (Foto: Jamie Squire / Getty Images) / Jamie Squire

Ambos se apoyan mutuamente

Cabe mencionar que la historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift se ha fortalecido con el pasar del tiempo. La cantante, en incontables oportunidades, ha asistido a los partidos de la NFL de su pareja. Él, en tanto, también la ha apoyado. ¿Cómo? Yendo a varios conciertos correspondientes al Eras Tour.

