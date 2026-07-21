Kaylee Hottle, la joven actriz sorda conocida por interpretar a Jia en las películas “Godzilla vs. Kong” y “Godzilla X Kong: The New Empire”, murió a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien informó que su hija falleció durante la madrugada del martes luego del siniestro. Según las autoridades, Kaylee viajaba como pasajera en un Honda Accord de 1995 cuando el conductor perdió el control del vehículo, salió de la carretera y terminó impactando contra una zona ubicada a un costado de la vía.

Joshua Hottle también compartió la trágica noticia durante una transmisión en vivo de casi 23 minutos en lenguaje de señas (ASL). En ella explicó que tuvo que viajar desde Texas para realizar los trámites correspondientes tras conocer el fallecimiento de su hija.

Kaylee Hottle falleció a los 18 años tras un accidente automovilístico en Maryland, confirmó su familia. | Crédito: Instagram / kaylee_hottle

La carrera de Kaylee Hottle en Hollywood

Originaria de Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle pertenecía a una familia sorda de varias generaciones y comenzó su carrera desde niña. A los 9 años participó en comerciales, incluido un anuncio de servicio público para la aplicación de videollamadas Glide, una plataforma utilizada por muchas personas sordas y con dificultades auditivas.

Su papel más reconocido llegó en 2021, cuando interpretó a Jia en la película “Godzilla vs. Kong”. En la cinta, su personaje era una niña que desarrollaba una conexión especial con Kong y se comunicaba con él mediante lenguaje de señas.

Godzilla vs. Kong fue el proyecto que la llevó a una audiencia internacional, y posteriormente retomó su papel en “Godzilla X Kong: The New Empire”, estrenada en 2024.

Además de su participación en la franquicia de monstruos, Kaylee Hottle también apareció en la serie de televisión Magnum P.I., donde interpretó al personaje Joon en un episodio de la cuarta temporada.

Kaylee Hottle alcanzó reconocimiento internacional por su papel junto a Kong en la película de 2021. | Crédito: Warner Bros.

Una joven actriz que representó a la comunidad sorda

Durante su corta trayectoria, Kaylee Hottle fue reconocida por representar a la comunidad sorda en producciones de gran alcance. Su participación en “Godzilla vs. Kong” destacó por mostrar la comunicación mediante lenguaje de señas como un elemento central dentro de una película de acción.

La actriz tenía apenas 18 años al momento de su fallecimiento.

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