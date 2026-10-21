La trayectoria de Laura Bozzo está marcada por el éxito televisivo, las polémicas y una personalidad que la convirtió en una figura reconocible para millones de espectadores. La abogada peruana alcanzó la fama con Laura en América, programa que llevó historias de conflictos familiares y sentimentales a las pantallas de distintos países. Su carrera también estuvo vinculada a la política peruana y a procesos judiciales que acapararon titulares, mientras consolidaba su presencia en México con nuevos formatos de televisión.

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en Perú. Desarrolló una carrera profesional que comenzó lejos de los estudios de televisión: estudió Derecho y se desempeñó como abogada y docente universitaria antes de convertirse en una figura habitual de la pantalla chica.

Su formación académica y su paso por la administración pública fueron parte de una primera etapa profesional que posteriormente dio paso a una carrera mediática. Su estilo directo, sus intervenciones en conflictos familiares y su manera de confrontar a los participantes terminaron definiendo su identidad televisiva.

Laura Bozzo se defiende ante un tribunal civil de Lima el 27 de diciembre de 2002. | Foto por PACO MEDINA / PODER JUDICIAL / AFP

¿Cómo comenzó Laura Bozzo su carrera en la televisión?

Antes de convertirse en una figura mediática, Laura Bozzo trabajó en el ámbito académico y público. En 1993, ingresó a la política como regidora de la Municipalidad de Lima, durante la gestión del entonces alcalde Ricardo Belmont. Su participación en una entrevista televisiva abrió el camino hacia una nueva faceta profesional.

Su llegada a Panamericana Televisión se produjo con Intimidades, un programa de entrevistas que anticipó el formato con el que alcanzaría la fama. Sin embargo, fue en 1998 cuando su nombre adquirió mayor notoriedad gracias a Laura en América, espacio que convirtió los problemas familiares y sentimentales en el centro de la conversación televisiva.

¿Por qué se hizo famosa con Laura en América?

El programa presentó historias de infidelidades, abandono, conflictos de pareja y violencia familiar. Frente a las cámaras, Laura Bozzo asumía un papel activo: confrontaba a los invitados, cuestionaba sus decisiones e intervenía en las discusiones. Su estilo enérgico y expresiones como «¡Que pase el desgraciado!» se incorporaron a la cultura popular latinoamericana.

El éxito del formato le permitió llegar a públicos de distintos países, incluidos los hispanohablantes de Estados Unidos. Más adelante, consolidó su presencia en México con otros espacios televisivos, entre ellos Laura y Que pase Laura.

Sin embargo, su popularidad estuvo acompañada de críticas. El contenido de sus programas generó cuestionamientos sobre la exposición de la intimidad, el tratamiento de personas vulnerables y la autenticidad de algunos testimonios presentados ante las cámaras.

Una de las postales que dejó la visita de Shakira a "Laura en América". | Crédito: América Televisión / MAGALI DEL SOLAR

¿Qué problemas judiciales marcaron la vida de Laura Bozzo?

La trayectoria de Bozzo también estuvo marcada por controversias políticas y judiciales. En 2002, la conductora cumplió arresto domiciliario en Perú mientras afrontaba investigaciones por presuntos delitos de corrupción. El caso tuvo repercusión mediática y se convirtió en uno de los episodios más comentados de su vida pública.

Años después, enfrentó otro problema legal en México relacionado con una deuda fiscal y la venta de un inmueble que, según las autoridades, estaba embargado. En 2021, el caso derivó en una orden de prisión preventiva, aunque posteriormente su situación judicial tuvo nuevas etapas.

Estos episodios alimentaron la imagen de una figura pública que ha combinado el éxito profesional con una larga lista de controversias.

En los últimos años, Laura Bozzo amplió su presencia en la televisión con su participación en realities como "El Gran Hermano VIP", donde volvió a captar la atención del público. | Crédito: Gran Hermano VIP

¿Quiénes son las hijas de Laura Bozzo?

En el ámbito personal, Laura Bozzo estuvo casada con Mario de la Fuente, con quien tuvo dos hijas: Victoria y Alejandra. Aunque su vida familiar ha sido objeto de atención mediática, la conductora ha mantenido buena parte de sus relaciones personales separadas de su actividad profesional.

Su residencia y su carrera quedaron estrechamente vinculadas con México, país en el que encontró una segunda plataforma para desarrollar su trabajo televisivo y mantener su presencia ante el público hispanohablante.