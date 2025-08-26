Hoy es un día inolvidable para los fans de Taylor Swift. Después de años en los que sus canciones narraban desamores y corazones rotos, la cantante ha confirmado su compromiso con Travis Kelce, la estrella de la NFL que ha conquistado su corazón. Y aunque la noticia ha provocado lágrimas de alegría entre los swifties, hay un detalle que se robó todas las miradas: el impresionante anillo de compromiso que luce la intérprete de “Anti-Hero”.

Ahora bien, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce? Aunque no se han dado cifras oficiales, expertos en joyería estiman que un diamante de estas características podría estar valorado entre 300 mil y 500 mil dólares. El rango depende del peso en quilates, el color y la pureza de la piedra, factores determinantes en el precio final.

Se trata de un diamante de talla brillante Old Mine, montado sobre una banda de oro diseñada a la medida (Foto: @taylorswift / Instagram)

