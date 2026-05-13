Elegir lentes nuevos no es solo cuestión de estilo o de seguir la moda, sino de tomar en cuenta los consejos de expertos y saber muy bien qué modelos le van a tu rostro y ayudan no solo a que veas mejor o más nítido, sino que no le quitan expresión a tus ojos. Es aquí donde no se debe olvidar que las cejas también juegan un papel clave y, aunque muchas veces pasan desapercibidas, son una de las primeras referencias visuales para encontrar armonía entre el armazón y tu cara. Si estás próximo a cambiar este accesorio porque ya está dañado o es momento de darle un nuevo aire a tu look, es importante considerar una regla básica que señala que la montura debe acompañar la forma de tus cejas, no pelear con ellas. Aquí te lo explico de la mano de una experta.

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Cuando una persona busca lentes de medida normalmente quiere que resuelvan más que solo “ver mejor” y también espera comodidad, durabilidad y que se adapten a su rutina diaria. Aquí se valora que no aprieten la nariz, las orejas ni causen dolor después de varias horas. Además, muchos prefieren armazones livianos y que estos no se deslicen ni queden demasiado grandes o pequeños.

El truco clave para tus nuevos lentes: que no tapen tus cejas

Lo ideal es que el borde superior de los lentes siga, más o menos, el arco de tus cejas o quede apenas por debajo. Cuando la montura tapa demasiado las cejas o corta su expresión natural, el rostro pierde equilibrio. En cambio, si las deja visibles y bien enmarcadas, la mirada se ve más fresca, expresiva y natural. Entonces, si tus lentes no respetan la línea natural de tus cejas, el resultado puede verse raro, pesado o simplemente poco favorecedor.

“En el caso de los lentes oftálmicos, se recomienda que la montura se ubique justo por debajo de las cejas. Esta disposición permite enmarcar y definir su forma natural, aportando mayor expresión al rostro. Por el contrario, cuando la montura cubre las cejas, puede restar armonía y limitar la expresividad facial”, explicó Paola Olaechea, Product Manager de Mó.

En resumen, el marco de los lentes debe estar alineado a tu ceja, no la debe cubrir y debe estar siempre por debajo para que no afecte tu rostro. Si el armazón te tapa las cejas, entonces esos lentes no son para ti. Esta parte curva con vello corto debe verse o apenas acompañar con la línea de la montura. Si la zona situada sobre la cuenca del ojo desaparece, entonces el armazón es muy grande o está mal elegido: tapar la ceja endurece el rostro y quita expresión a tus ojos. Recuerda que la montura correcta realza tu mirada y garantiza una calidad de visión óptima aportando mayor expresión al rostro. Por el contrario, cuando la montura cubre las cejas, puede restar armonía y limitar la expresividad facial.

La clave está en buscar contraste sin exagerar: que los lentes resalten tu estilo, pero sin borrar lo que hace única tu cara. (Foto: @moeyewear / Instagram)

¿Qué pasa con los lentes solares?

La posición de las cejas desempeña un rol clave en la elección tanto de lentes solares como oftálmicos, ya que influye directamente en la estética, el confort y la protección visual.

Si bien para los lentes oftálmicos se recomienda que la montura se ubique justo por debajo de las cejas, en cuanto a los lentes solares, la recomendación es opuesta: lo ideal es que la montura cubra las cejas. “Esto contribuye a bloquear de manera más efectiva el paso de la luz y la radiación, mejorando la protección ocular, al mismo tiempo que aporta un acabado estético más uniforme”, agregó Olaechea en el marco del debut de la marca española Mó en Perú con dos locales.

Cuando la montura tapa demasiado las cejas o corta su expresión natural, el rostro pierde equilibrio. (Foto: @moeyewear / Instagram)

¿Cómo saber si una montura es la correcta?

Para saber si una montura te queda bien, mírate de frente en el espejo y fíjate si tus cejas mantienen protagonismo sin quedar escondidas.

Si tienes cejas rectas, suelen funcionar mejor monturas suaves o con líneas discretas; si tus cejas son más arqueadas, una montura con un poco de curva puede acompañar mejor tu expresión.

La clave está en buscar contraste sin exagerar: que los lentes resalten tu estilo, pero sin borrar lo que hace única tu cara.

Antes de comprar unos lentes, revisa tus cejas. Ese pequeño detalle puede cambiar por completo cómo te ves y cómo te perciben los demás.

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