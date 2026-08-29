Desarrollar actividades con límite de tiempo es una excelente manera de estimular el cerebro, siendo los retos matemáticos la opción preferida. En caso te animes a evaluar tus conocimientos, intenta resolver esta operación combinada en un máximo de 9 segundos. Es posible lograrlo, siempre y cuando se aplique una regla matemática famosa.

¿Estás listo para resolver este ejercicio de matemáticas?

Para resolver correctamente el siguiente ejercicio, es importante que mantengas la concentración: 315÷(28−7)+(16+14)4. No tienes por qué resolverlo solo; si tienes algún familiar o amigo cerca, invítalo a competir y descubre quién tiene un mejor desempeño.

El propósito de estos juegos va más allá de entretener en tus momentos libres, pues también estimulan la actividad cerebral para que cumplas con el objetivo en el menor tiempo posible.

Observa con atención este ejercicio y resuélvelo en el menor tiempo posible. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡La cuenta regresiva se terminó! Si aún no has encontrado la respuesta, debes saber que la clave estaba en usar la regla PEMDAS, ya que este principio te revela el orden adecuado para desarrollar cualquier tipo de operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, debiste restar los dígitos del primer paréntesis: 28-7=21.

Acto seguido, sumas los dígitos del segundo paréntesis: 16+14=30.

Luego, divides 315 entre 21, el cual te da como resultado 15.

Posteriormente, realizas la multiplicación: 30x4=120.

Finalmente, sumas los últimos dígitos: 15+120=135.

Como apreciaste, es indispensable comenzar con las operaciones entre paréntesis. Cuando realizas ello, el proceso para desarrollar una ejercicio matemático es más sencillo. Ten en cuenta lo siguiente: la regla PEMDAS es clave para ganar estos acertijos mentales.

¿Acertaste con la respuesta de este problema de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 135

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.