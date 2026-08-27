Poner a prueba la agilidad mental es entretenido y estimulante. Para esta ocasión, quiero presentarte un reto matemático que, a simple vista, parece sencillo de resolver; sin embargo, es complicado por dos razones: la cuenta regresiva y la engañosa combinación de operaciones. ¿Estás preparado para asumir el desafío en tan solo 11 segundos? Si te animas a intentarlo, la clave está en desarrollar cada paso en el orden correcto antes de que el tiempo se termine.

¿Preparado para resolver este problema de matemáticas?

Mira con atención la siguiente ecuación numérica: 96÷(18-6)+14x3. El tiempo será un factor que te presionará, pero necesitarás mantener la calma y razonar con rapidez para conseguir la victoria en este desafío de matemáticas.

Si bien este ejercicio numérico te incentiva a ser rápido, su principal objetivo es que te entretengas y mantengas tu cerebro activo. En caso quieras experimentar una mayor emoción, te recomiendo que invites a tus familiares o amigos para que realicen una competencia y así descubran quién razona rápidamente.

Puedes fallar en tu primer intento si no te mantienes concentrado ni razonas con rapidez. (Creación: MAG El Comercio)

Aquí la respuesta del reto matemático

La clave para hallar el resultado de cualquiera operación combinada es aplicando una regla básica de las matemáticas: PEMDAS. Este acrónimo te indica el orden que necesitas desarrollar cualquier reto matemático, el cual es Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones. Con lo indicado, así debiste desarrollar el problema de hoy:

Primero se resuelve la resta que está entre paréntesis: (18-6)=12.

Acto seguido, divides 96 entre 12, el cual te da como resultado 8.

Luego, desarrollas la multiplicación: 14x3=42.

Finalmente, se suman los dígitos restantes: 8+42=50.

Si fallaste en tu participación, no tienes porqué dudar de tus capacidades. Al contrario, tómalo como una excelente oportunidad para que aprendas de tus errores y así estés preparado para una mejor ocasión. ¡Sigue intentándolo!

Esta es la forma correcta de solucionar el reto matemático de hoy. ¿Lo hiciste bien? (Creación: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 50

Para continuar mejorando tu velocidad ante estos ejercicios de matemáticas, accede a este ENLACE y descubre nuevos acertijos que pondrán a prueba tu lógica y capacidad de respuesta. El objetivo es mantener tu mente activa y aprovechar tus momentos libres de manera divertida.