Desarrollar operaciones combinadas de forma rápida es un excelente ejercicio para activar el cerebro. En esta ocasión, te presentaré un reto matemático que, a primera vista, suele ser sencillo, pero la cuenta regresiva suele confundir a la mayoría de los participantes. ¿Cuentas con la agilidad mental necesaria para hallar la respuesta correcta? Entonces, ponlo a prueba. Eso sí, la clave está en aplicar una regla importante en las matemáticas.

¿Listo para desarrollar este acertijo matemático?

Este es el problema matemático que necesitarás desarrollar en 8 segundos: (135−55)÷4+25×3. En caso quieras sentir un mayor entretenimiento al resolver este ejercicio, puedes invitar a tus amigos o familiares para que compitan y así descubras quién razona con mayor rapidez.

Ten en cuenta que estos retos matemáticos buscan brindarte entretenimiento y estimular tu mente para que consigas despejarte de las tensiones cotidianas al menos por unos instantes. ¡Ten éxito durante tu participación!

Mantén tu atención en este ejercicio y trata de resolverlo lo más rápido posible. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡El tiempo finalizó! Posiblemente tengas la respuesta en mente, pero dudas si es la correcta. En ese caso, para estos ejercicios matemáticos se debe aplicar la regla PEMDAS, un acrónimo que te revela el orden para desarrollar estas operaciones combinadas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, debes restar 135-55, el cual te brinda como resultado 80.

Acto seguido, realizas la división: 80/4=20.

Continúas con la multiplicación: 25x3=75.

Finalmente, sumas los últimos dígitos: 20+75=95.

Si te diste cuenta, PEMDAS es clave para desarrollar estos ejercicios de matemática. Recuerda, fíjate si hay paréntesis, pues así se inicia el proceso de resolución para acertar con el resultado.

¿Acertaste con la respuesta de este problema matemático o fallaste en tu intento? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 95

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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