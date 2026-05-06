El perfume no solo acompaña tu look o es aquello que te echas minutos antes de salir de casa, sino también puede convertirse en una extensión de tu personalidad. De seguro tienes uno favorito y no lo cambias por nada del mundo pero, ¿te has puesto a pensar si es la fragancia ideal para usarla en verano o invierno? Es aquí donde debes conocer que para que realmente funcione, conviene adaptarlo al clima. En días cálidos, las fragancias frescas, cítricas o florales suelen sentirse más ligeras y agradables, mientras que en temperaturas frías los aromas intensos, amaderados o especiados ganan presencia y durabilidad. Elegir bien no solo ayuda a que la esencia se perciba mejor, también potencia tu estilo y hace que tu fragancia “hable de ti” con más fuerza. Aquí te dejo lo que debes tener en cuenta para ajustar tu aroma predilecto a cada estación y potenciar tu estilo; además de algunos consejos para elegir el adecuado.

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¿Te perfumas todos los días? Es importante que sepas cómo elegir el correcto. (Fuente: iStock)

Potencia tu aroma ideal según el clima

Cada estación trae consigo nuevos colores, sensaciones y emociones, y tu perfume también debería acompañarlas. Ajustar tu fragancia al clima no solo potencia tu estilo, sino que influye en cómo te sientes y cómo te perciben los demás. Aquí, cuatro puntos clave para que tu aroma hable por ti:

Notas que reflejan la temporada: en primavera y verano, busca fragancias frescas, con matices cítricos o verdes, que transmiten energía y ligereza. En otoño e invierno, los aromas cálidos y envolventes, como ambarinos o con madera, aportan confort y sofisticación.

en primavera y verano, busca fragancias frescas, con matices cítricos o verdes, que transmiten energía y ligereza. En otoño e invierno, los aromas cálidos y envolventes, como ambarinos o con madera, aportan confort y sofisticación. Aplicación estratégica: coloca el perfume en puntos de pulso — muñecas, detrás de las orejas y cuello — para que el calor de tu cuerpo active la fragancia y deje una estela memorable.

coloca el perfume en puntos de pulso — muñecas, detrás de las orejas y cuello — para que el calor de tu cuerpo active la fragancia y deje una estela memorable. Reaplicación consciente: mantén tu esencia presente a lo largo del día, reaplicando sutilmente en momentos clave. Un toque extra asegura que tu aroma evolucione con tu energía y el ambiente que te rodea.

Además, es importante apostar por fragancias que se adaptan a tu estilo. Los expertos de Adolfo Domínguez recomiendan el nuevo Dalia Absoluta Elixir que destaca por su familia olfativa floral almizclada, que equilibra frescura y profundidad. Sus notas de salida combinan limón, mandarina y albaricoque, dando paso a un corazón floral de caléndula, neroli, fresia y jazmín. Finalmente, su fondo de cedro, ambreta, ámbar y almizcle aporta calidez y sofisticación, ideal para acompañarte tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

Elegir bien no solo ayuda a que la esencia se perciba mejor, también potencia tu estilo. (Foto: Freepik)

Claves para elegir la fragancia adecuada

No siempre es una decisión sencilla, ya que no depende solo del gusto personal, sino de qué tan bien se adapta al estilo y hábitos de quien la usará. Antes de elegir al azar, toma en cuenta estos tips que pueden ayudar a tomar una mejor decisión:

No elegir solo por estar en “tendencia”: que una fragancia sea popular no garantiza que funcione para todos. Lo clave es el tipo de aroma. En esa línea, las composiciones florales suelen ser más versátiles y fáciles de adaptar, especialmente cuando tienen un aroma suave y fresco, lo que facilita su uso en distintos momentos del día. Considerar la rutina diaria: no es lo mismo un perfume para el día a día que para ocasiones puntuales. Para actividades cotidianas suelen funcionar mejor aromas frescos o cítricos, mientras que fragancias más intensas o envolventes pueden reservarse para salidas o eventos. Evitar extremos en intensidad: si no se conoce bien la preferencia, es mejor optar por fragancias que no sean ni muy dulces ni demasiado intensas. Las composiciones intermedias suelen generar mayor aceptación, especialmente cuando no se tiene referencia previa. Pensar en la personalidad, no en el gusto propio: observar el estilo de la persona puede dar mejores pistas que elegir desde la preferencia personal. Por ejemplo, quienes prefieren un estilo más discreto o elegante suelen inclinarse por notas florales, mientras que quienes buscan algo más distintivo pueden optar por acordes amaderados, con ingredientes como sándalo o patchouli que aportan mayor profundidad.

Teniendo en cuenta que un perfume tiene la capacidad de permanecer en el tiempo a través del recuerdo y los aromas pueden evocar momentos, personas y emociones, los expertos de Natura presentan Aura Alba, una fragancia que incorpora la Rosa Alba de Konare, un ingrediente poco común que aporta un perfil floral sutil y refinado. Su composición busca equilibrar sofisticación y facilidad de uso. “Con Aura Alba quisimos desarrollar una fragancia que combine sofisticación y versatilidad, de modo que pueda acompañar distintos momentos del día y conectar con diferentes estilos”, explicó Evelyn Alegría, gerente de Marketing de la marca.

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