Las ollas es uno de los utensilios mayormente usados por las familias al momento de cocinar, ya que facilitan la preparación de cualquier tipo de comida, lo que obliga a que sean lavadas diariamente. En ese sentido, los expertos de limpieza recomiendan durante dicha práctica aplicar bicarbonato y agua caliente. ¿Cuál es la razón? En este artículo te revelaré la respuesta de este truco casero.

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Para qué sirve aplicar bicarbonato y agua caliente a las ollas

En algún momento habrás tenido la incomodidad de presenciar comida quemada adherida a tus ollas de acero inoxidable. Para muchas amas de casa dicha situación significa esfuerzo para dejar estos artículos relativamente limpios.

Con el propósito de ahorrar tiempo, el bicarbonato de sodio suele cumplir una excelente función para que las ollas queden libres totalmente de restos de comida quemada. Es más, este ingrediente no suele ser costoso y puede adquirirse en la tienda más cercana a tu hogar.

Sucede que este polvo blanco cuenta con propiedades sumamente interesantes al momento de limpiar, pues es un buen neutralizador de ácidos, presenta un poder abrasivo suave y neutraliza las moléculas de mal olor.

Las propiedades del bicarbonato son ideales para limpiar las ollas con restos de comida quemada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Karolina Grabowska STAFFAGE

Cómo eliminar la comida quemada de las ollas usando bicarbonato de sodio

Para cumplir con este proceso, solo necesitarás el bicarbonato de sodio, una cantidad considerable de agua y una esponja suave. Como una alternativa eficaz, también puedes aplicar vinagre blanco. A continuación, te revelaré el paso a paso de este truco casero:

Llena la olla con agua: cubre la zona de comida quemada con agua. Agrega 1/4 de taza de bicarbonato de sodio al agua. Enciende la estufa y deja que hierva a fuego lento durante 15 minutos. Apaga el fuego y déjala enfriar durante 30 minutos. Con la esponja suave, comienza a lavarla como estás acostumbrado hasta eliminar los restos de comida quemada. Enjuagas con agua limpia y seca completamente la olla.

Es un proceso sumamente sencillo que requiere de paciencia, pero los resultados son favorables. Eso sí, este truco casero solo puede realizarse en ollas y sartenes de acero inoxidable y esmaltadas.

Cómo cuidar mis ollas de acero inoxidable

No se trata de una tarea complicada, pero es necesario seguir una serie de recomendaciones. Los expertos en la limpieza recomiendan cocinar los alimentos a fuego bajo o medio, y secarlas correctamente después de cada lavado. No es recomendable aplicar lejía o cloro, ya que solo dañan la estructura de este utensilio.