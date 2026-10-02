Entérese de cómo surgió la tradición de obsequiar flores azules el 3 de octubre por el Día del Novio. Conozca el origen viral de esta tendencia en plataformas digitales, su significado afectivo y por qué cada año gana más popularidad entre las parejas. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Entérese de cómo surgió la tradición de obsequiar flores azules el 3 de octubre por el Día del Novio. Conozca el origen viral de esta tendencia en plataformas digitales, su significado afectivo y por qué cada año gana más popularidad entre las parejas. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Ronie Bautista
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Regalar flores azules el Día del Novio se ha convertido en una de las tendencias románticas más compartidas en redes sociales. Cada 3 de octubre, las redes se llenan de ramos, mensajes y videos dedicados a celebrar a la pareja. Aunque no es una fecha oficial, su popularidad crece entre jóvenes que buscan un detalle simbólico. La costumbre tomó fuerza en México y después se extendió por América Latina, España y comunidades latinas en EE. UU.

Origen de la tradición de regalar flores azules por el Día del Novio

El origen moderno de esta celebración se relaciona con el hashtag #NationalBoyfriendDay, que comenzó a circular en redes sociales de Estados Unidos alrededor de 2014 como una contraparte del Día de la Novia. Con el paso del tiempo, usuarios hispanos adoptaron la idea y la asociaron al 3 de octubre. En México, la fecha se popularizó con mayor fuerza desde 2016 y las publicaciones digitales ayudaron a convertirla en una tradición sentimental. No se trata de una conmemoración religiosa, histórica ni decretada oficialmente; es una celebración nacida y consolidada en internet.

La práctica de regalar flores azules se volvió viral como una respuesta simbólica a las flores amarillas, que muchas personas entregan en septiembre. En plataformas como TikTok, Instagram y X (anteriormente conocido como Twitter), parejas comenzaron a mostrar sus arreglos y dedicatorias, lo que impulsó el alcance de la tendencia más allá de México. Para quienes viven en ciudades estadounidenses con una amplia presencia latina, como Miami, Los Ángeles, Houston, Chicago o Nueva York, el gesto también funciona como una forma cercana de mantener vivas las costumbres digitales y afectivas de sus países de origen.

¿Por qué flores azules en el Día del Novio?

El azul suele vincularse con valores como la confianza, la lealtad, la calma, la estabilidad y la gratitud. Por eso, un ramo de flores azules puede interpretarse como una manera de reconocer a la pareja por su apoyo, compañía y presencia en momentos importantes. La elección del color no responde a una regla universal ni a un significado oficial: es una lectura popular impulsada por la conversación en redes sociales y por la adaptación latinoamericana del Día del Novio.

Las flores azules naturales son menos frecuentes que las de otros colores, por lo que muchos arreglos incluyen flores teñidas, papel decorativo, globos, dulces o detalles personalizados. Más que el tipo de flor, el valor del obsequio está en el mensaje: celebrar el vínculo y dedicar tiempo a alguien especial. Para un regalo sencillo, se puede buscar un ramo azul en floristerías locales o crear uno con rosas, hortensias o flores preservadas, siempre acompañándolo con una nota personal que explique lo que esa relación significa para ti.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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