Regalar flores azules al novio se vuelve muy especial cada 3 de octubre, fecha en la que se celebra popularmente el Día del Novio en distintos países de Latinoamérica. Si te interesa saber por qué se da dicho obsequio, llegaste a la nota correcta. Prepárate para recibir esa información.

El detalle forma parte de una tradición relativamente reciente que encontró en las redes sociales el principal espacio para difundirse. A diferencia de otras celebraciones con un origen histórico o institucional claramente establecido, el Día del Novio surgió como una fecha impulsada desde Internet y, con el paso de los años, incorporó distintos símbolos y formas de demostrar afecto, entre ellas los ramos de flores azules.

Así, detrás de un ramo de color azul existe una combinación de tendencia digital y simbolismo asociado tradicionalmente con este tono. Para comprender por qué las parejas han adoptado este gesto cada 3 de octubre y qué mensaje busca transmitir, es necesario revisar tanto el origen de la celebración como el significado que se le atribuye a las flores azules.

Regalar flores azules por el Día del Novio se ha convertido en una acción muy especial. (Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

El motivo por el que se regalan flores azules por el Día del Novio

La costumbre de regalar flores azules está vinculada con la popularización del Día del Novio, una celebración que comenzó a difundirse en redes sociales a partir del hashtag #NationalBoyfriendDay alrededor de 2014. Ten en cuenta que no existe una institución oficial que haya establecido el 3 de octubre como una fecha conmemorativa ni una norma que determine que las flores deban ser azules. Se trata, más bien, de una tradición nacida y extendida en el entorno digital. Con el tiempo, la fecha fue adoptada en distintos países latinoamericanos y las flores azules se convirtieron en uno de los regalos asociados con la jornada.

El color también explica buena parte de su popularidad. Las flores azules suelen asociarse simbólicamente con la confianza, la fidelidad, la tranquilidad, la intimidad y la estabilidad, cualidades que muchas personas relacionan con una relación sentimental duradera. De esta manera, el ramo funciona como una expresión de cariño y reconocimiento hacia la pareja, aunque su significado no constituye una regla universal de la floricultura y puede variar según la cultura y la intención de quien lo entrega. Por ello, más que responder a una tradición histórica, las flores azules del 3 de octubre representan una costumbre contemporánea que combina el simbolismo floral con la difusión de las tendencias en redes sociales.