Las toallas son un accesorio sumamente importante en el aseo personal; la mayoría de seres humanos las usan diariamente cada vez que se bañan o se lavan el rostro. Debido a que se utilizan frecuentemente es necesario lavarlas cada cierto tiempo; sin embargo, los expertos en el cuidado del hogar recomiendan aplicar vinagre blanco en este procedimiento. ¿Por qué? Para conocer la respuesta de este truco casero , te invito a leer este artículo informativo.

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Lo ideal es que estos accesorios de secado personal sean lavados después de 5 usos, ya que suelen acumularse bacterias, hongos y células muertas de la piel. En ese sentido, hay personas que cumplen con este procedimiento; sin embargo, identifican un problema.

Cada vez que se lava, la toalla pierde suavidad, no absorbe correctamente la humedad o, en el peor de los casos, acumula malos olores. Ante esa situación, el individuo está entre estas dos opciones: lavarlas usando suavizante o desecharlas y comprar otra.

En realidad, ninguna de estas alternativas son recomendadas por los especialistas en el cuidado del hogar. Para ello, aconsejan el uso del vinagre blanco, pues sus propiedades son ideales para eliminar cualquier tipo de bacteria y, sobre todo, suavizarlas como si las hubieras comprado por primera vez.

Conforme se vayan usando, las toallas pueden volverse ásperas y presentarían malos olores. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / engin akyurt

Cómo usar el vinagre blanco para lavar las toallas de secar

Debes tener en cuenta que el vinagre blanco es un componente que ayuda a cumplir con el objetivo, pero es necesario realizar una serie de acciones para que el resultado sea excepcional.

De acuerdo al sitio web El Mueble , en caso pretendas lavar tus toallas en la lavadora, tendrás que realizarlo por separado, configurar a una cantidad considerable de agua y usar poca cantidad de detergente, ya que el exceso puede dañarlas o que se mantengan ásperas.

¿En qué momento se debe aplicar el vinagre blanco? Muy simple. En el apartado donde viertes el suavizante deberás reemplazarlo por este líquido transparente a una cantidad considerable. Es el único proceso que realizarás; no es nada complicado.

Es necesario verter una cantidad considerable de vinagre blanco para suavizar las toallas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿Es mejor secar las toallas al sol o en secadora?

Cualquiera de los dos métodos es válido, aunque cada uno tiene sus matices: secar las toallas elimina los olores de forma natural, pero dejarlas demasiado tiempo al aire puede endurecer el tejido y desgastar sus tonos, mientras que la secadoras a temperatura medida logra un acabado suave y esponjoso siempre que se evite el exceso de calor.