¿Quién no conoce el ajo? Una planta esencial para la preparación del arroz, guisos, carnes y salsas. Se trata de un ingrediente sumamente valorado por las amas de casa; sin embargo, no solo cumple funciones en la cocina. Recientemente, expertos en limpieza del hogar han recomendado colocar este bulbo comestible en los puntos de entrada del hogar. ¿Cuál es la razón de este truco casero ? Para resolver esta duda, lee la siguiente nota.

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En el momento menos oportuno, tu hogar puede recibir visitas inesperadas. No me refiero a personas extrañas, sino a insectos que suelen ser desagradables y pueden representar un riesgo para tu salud. En esta ocasión, me referiré a las hormigas.

Cuando hay migajas de alimentos tirados en el suelo, aparece un pequeño grupo de estos animales; la situación se vuelve más caótica con la llegada de altas temperaturas, ya que pareciera que éstos se multiplican.

Posiblemente usaste productos químicos que tuvieron buenos resultados por un par de días, pero no solucionaron el problema. Entonces, se trata de una compra sin éxito, lo que representa un gasto en vano. Es en dicha situación que el ajo entra como la opción ideal para erradicar esta molestia.

Las propiedades del ajo también causan beneficios en la salud humana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué el ajo es ideal para desaparecer hormigas en el hogar

En algún momento habrás machacado o picado trozos de ajos y, en cuestión de segundos, sentiste un fuerte olor que no suele ser agradable; esto resulta clave para que las hormigas no ingresen a tu hogar, ya que no toleran la alicina, un compuesto azufrado de este alimento.

Entonces, cuando colocas ajo picado en los puntos de entrada de tu hogar, tienen la capacidad de neutralizar las feromonas que marcan el camino de las hormigas; también actúan como un irritante para su sistema sensorial, lo que les genera desagrado.

El olor del ajo suele ser clave para ocasionar que las hormigas tomen otra dirección. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo colocar los ajos para evitar el ingreso de hormigas al hogar

El proceso será más sencillo de lo que imaginas y no necesitarás gastar más que en una cabeza de ajo, que suele ser barato. Eso sí, necesitas prestar atención a este proceso para que obtengas un resultado más exitoso:

Identifica las rutas: debes observar por qué puntos de entrada de tu hogar ingresan estos pequeños insectos. Prepara el ajo: toma 2 o 3 dientes de ajo y córtalos en trozos pequeños para liberen su olor. Aplica directamente a los puntos críticos: al identificar las zonas más concurrentes de estos insectos, coloca los trozos o frótalos sobre la superficie.

Toma en cuenta que los ajos pueden perder su fuerte olor; por lo tanto, se recomienda cambiar los trozos cada dos días. También debes mantener dicha zona limpia y sin presencia de migajas de alimentos.

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