Comúnmente, la sal es un ingrediente usado para brindarle un toque de sabor delicioso a cualquier plato de comida; sin embargo, sus propiedades también tienen otros beneficios para el cuidado del hogar. Los expertos en trucos caseros recomiendan a las personas echar estas partículas en el inodoro todas las noches, ya que sus resultados son efectivos. ¿A qué se debe esta recomendación? Para conocer los detalles completos te invito a leer los siguientes párrafos.

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El inodoro es un espacio que requiere de una limpieza diaria y bien realizada, ya que suele acumular una infinidad de gérmenes, emanar olores desagradables y presenta suciedad adherida a sus paredes.

Muchos recomiendan el uso de químicos para erradicar dichos problemas. Aunque suelen ser efectivos en la mayoría de casos, tienden a ser costosos, lo que afecta tu bolsillo cada cierto tiempo. Ante esta realidad, estarás buscando un ingrediente que tenga los mismos resultados, pero a precio bajo.

Es así que la sal gruesa aparece como un excelente aliado para evitar la proliferación de bacterias y desaparecer los malos olores proveniente de esta parte del váter. Eso sí, es necesario seguir un procedimiento específico para obtener buenos resultados.

Las propiedades de la sal son efectivas para la limpieza del hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Proceso para aplicar el truco casero de la sal al inodoro de noche

El proceso es sumamente sencillo de lo que imaginas. Solo necesitas verter media taza de sal en el inodoro antes de dormir. No necesitas realizar algún paso más en ese momento; solo tienes que esperar toda la noche para que sus propiedades cumplan su función.

El método concluye por la mañana cuando apliques agua caliente en el retrete y jalas la palanca de inmediato; de esa manera lograrás que la sal gruesa se desplace por la tubería, completando el proceso.

Es importante que este truco casero lo realices antes de acostarte a dormir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Esta acción permite remover la suciedad impregnada en la estructura del inodoro y desinfectar la tubería, logrando la desaparición de los malos olores en el lugar.

Si deseas mejores resultados, combina 250 gramos de sal gruesa, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 de gotas de aceite esencial de tu aroma preferido. Solo tienes que realizar el mismo proceso, pero obtendrás una esencia acogedora.

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