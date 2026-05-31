Un artículo que usamos diariamente para secarnos cada vez que nos duchamos es la toalla. Al ser utilizado de manera frecuente, es necesario lavarla; sin embargo, los expertos en el cuidado del hogar aconsejan que, en dicha práctica, es necesario añadir vinagre blanco. ¿Cuál es la razón? Para conocer la respuesta es necesario que leas los siguientes párrafos de esta nota; así sabrás cuál es su función y cómo debes aplicar este método.

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Ciertas personas consideran que la toalla no debe ser lavada con frecuencia, ya que solo está secando un cuerpo libre de suciedad; sin embargo, existen otros factores que obligan a realizar esa práctica.

Te comentaré que este artículo de aseo reúne condiciones perfectas para que se convierta en un buen lugar para la proliferación de gérmenes, ya que se hace presente la humedad al quedar mojada y alberga restos orgánicos de tu organismo después de ducharte.

Entonces, pones en riesgo tu piel, ya que está expuesta a sufrir infecciones o contraer hongos. Es más, la humedad y la falta de ventilación ocasiona que tu toalla presente un mal olor que no suele ser fácil de eliminarlo, especialmente si dicho artículo no es lavado continuamente.

Por esa razón, el vinagre blanco se presenta como la opción ideal para desaparecer dicha problemática; lo mejor es que no necesitas gastar una fuerte cantidad de dinero y puedes conseguirlo en la tienda más cercana a tu hogar.

Los especialistas en el cuidado de la salud recomiendan lavar frecuentemente las toallas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué se recomienda usar vinagre blanco para lavar una toalla de baño

Este líquido transparente es recomendado por los expertos en el cuidado del hogar debido al ácido acético que posee, ya que es capaz de paralizar y eliminar la proliferación de microorganismos.

También puede neutralizar las partículas de mal olor, logrando erradicar el aroma por completo en lugar de simplemente ocultar con fragancias artificiales.

El vinagre blanco es capaz de eliminar la humedad y los malos olores de las toallas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo usar vinagre blanco para eliminar la humedad y el mal olor de las toallas

Aunque el vinagre blanco puede cumplir con lo señalado, puedes obtener mejores resultados si aplicas bicarbonato de sodio. El proceso es completamente sencillo; sin embargo, es importante que sigas las siguientes indicaciones :

Coloca tus toallas en el interior de una tina. Agrega una taza de vinagre blanco como reemplazante del suavizante. Añade agua caliente para realizar el primer lavado a mano. En el segundo lavado, puedes añadir media taza de bicarbonato de sodio. Enjugaba con agua fría. Tiende tus toallas al sol o en un ambiente bien ventilado.

Tu totalla debe estar seca en su totalidad, ya que si lo guardas o los doblas con presencia de humedad, nuevamente retornarán los malos olores.

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