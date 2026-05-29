Un electrodoméstico que suele ser vital en las familias es el refrigerador, pues permite conservar distintos alimentos y enlatados. Lo sorpresivo es que funciona todos los días del año, demostrando su increíble duración y persistencia; sin embargo, existen personas que se olvidan de darle una limpieza cada cierto tiempo. Muchos se orientan por productos químicos sin considerar que existe una opción capaz de brindar los mismos resultados sin gastar mucho dinero e, incluso, pueden encontrarlo en su botiquín. Me refiero al agua oxigenada. ¿Por qué este líquido es recomendable por los expertos en trucos caseros ? Conoce los detalles a continuación.

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En algún momento abriste la puerta de tu refrigerador y percibiste un desagradable olor. Si bien se puede tratar de un alimento descompuesto, también pone en evidencia la falta de limpieza que no estás realizando a este equipo.

Al no realizar un aseo frecuente a este electrodoméstico, éste se acumula de malos olores y bacterias que pueden proliferar conforme pasen los días, lo cual representa un riesgo para tu alimentación.

Es así que el agua oxigenada se perfila como la opción ideal para erradicar este problema, ya que sus propiedades desinfectantes y antibacterianas ayudan a eliminar estos microorganismos en cuestión de minutos .

Al no dejar rastro de sustancias tóxicas, el peróxido de hidrógeno supera a otros limpiadores y resulta excelente para mantener la higiene en los espacios donde se conservan alimentos.

El peróxido de carbono es una sustancia muy utilizada para el cuidado del hogar. (Crédito: Freepik)

Guía para usar agua oxigenada en la limpieza del refrigerador

Antes de que procedas con las instrucciones, ten en cuenta que debes conseguir un agua oxigenada con una concentración del 3%. En caso no lo tengas en casa, puedes adquirirlo en la farmacia más cercana a tu hogar.

Para que el proceso sea más sencillo, busca un atomizador, ya que así podrás pulverizar el líquido en las paredes del electrodoméstico. Con lo dicho, sigue estos pasos para limpiar tu refrigerador usando este elemento:

Retira los alimentos, charolas y cajones de tu refrigerador. Vierte el agua oxigenada en un atomizador y rocía en las paredes del electrodoméstico. Espera entre 5 a 10 minutos para que las propiedades del agua oxigenada hagan efecto. Cumplido el tiempo, pasa un paño de microfibra para retirar los restos de suciedad. Usa un trapo de tela suave para secar en el interior del refrigerador.

Lo recomendable es verter el agua oxigenada en un atomizador para que el proceso sea más sencillo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué precauciones tener en cuenta al usar agua oxigenada

Los expertos del hogar recomiendan que no combines el agua oxigenada con vinagre ni con productos de limpieza adicionales, ya que pueden surgir compuestos irritantes. Como acto preventivo, usa guantes en caso tengas una piel sensible.

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