Usar papel aluminio para cubrir la estufa de cocina es un truco casero muy usado por cientos de familias; posiblemente tú realices esta práctica de manera frecuente. Quizás esta acción sea realizada para cuidar este artefacto; sin embargo, distintos especialistas precisaron que puede resultar peligrosa. ¿Por qué? Para que sepas la respuesta, es necesario que leas los siguientes párrafos.

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La mayoría de hogares suele colocar este pliegue de aluminio con el propósito de evitar que la estufa se ensucie producto de salpicaduras, cochambre o manchas. Posiblemente hayas pasado esa mala experiencia, pues suele ser complicado al momento de eliminarlas.

Si bien se trata de un método efectivo y sencillo, ya que solo reemplazarías el papel aluminio por otro cada cierto tiempo, también pones en riesgo tu vida en el momento que menos imagine.

El papel aluminio suele ser un elemento clave para el cuidado de alimentos y del hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué es peligroso colocar papel aluminio en la estufa

Aunque el aluminio se trata de un elemento útil para distintos aspectos del hogar, en este caso no sería recomendable. Sucede que puede tapar los conductos de gas de los quemadores; entonces, se genera una acumulación peligrosa de combustible debajo del papel.

Como resultado, existe el peligro de experimentar una explosión o un incendio al encender el equipo; es más, el riesgo aumenta de manera considerable cada vez que utilices tu cocina.

El riesgo puede intensificarse cada vez que estés cocinando. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Existen otras consecuencias?

La acumulación extrema de calor puede provocar que el papel de aluminio se queme o se fusione con la superficies de acero inoxidable. Como consecuencia de este proceso, tu cocina pueda recibir manchas de color oscura que resultan difíciles de eliminar.

Especialistas también advierten que el uso de papel aluminio en la estufa obstruye los conductos de gas y perjudica el funcionamiento de la flama. Por lo tanto, los alimentos pueden cocinarse a tiempos distintos, evitando que alcancen una cocción uniforme

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