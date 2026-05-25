La billetera es un accesorio que gran parte de las personas, especialmente los hombres, suelen llevar consigo mismo. Y es que en este objeto se puede guardar billetes, tarjetas del banco hasta incluso ciertos vouchers de las compras que realizamos. Recientemente, distintos especialistas han recomendado que debe ser envuelto con papel aluminio antes de salir de casa. ¿Cuál es razón? A continuación te revelaré más detalle sobre este truco.

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En tiempos recientes, son pocas personas que llevan dinero en efectivo en sus billeteras; prefieren colocar sus tarjetas porque, a simple vista, parece ser más “seguro” y no ocupa mucho espacio, a comparación de una cierta cantidad de billetes.

Posiblemente tú seas uno de ellos, pero debes saber que estás expuesto a que ciertos delincuentes puedan robarte el dinero que tienes ahorrado en dichas tarjetas sin que te des cuenta.

Sucede que nuestros plásticos bancarios, sea de débito o de crédito, tienen la posibilidad de realizar pagos sin la necesidad del contacto. Es decir, con solo acercar tu tarjeta hacia un POS, se realiza la transacción de manera inmediata.

El 'toque fantasma' es una modalidad de robo que pocas personas suelen darse cuenta en el momento. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Bajo ciertas condiciones, el uso de la clave de seguridad de cuatro dígitos no es obligatorio para realizar transacciones, sobre todo en las tarjetas de débito, siempre que el monto a pagar sea pequeño .

Entonces, esto expone a que las personas sean víctimas del “toque fantasma”, una modalidad de robo consiste en que el delincuente lleva un POS portátil o un lector NFC configurado y se acerca lo suficiente para realizar cobros o leer datos.

Para que no evites dicho problema, el papel aluminio puede ser tu mejor aliado en esta ocasión. Con solo saber como aplicarlo, estarás protegido del “robo sin contacto”.

Paso a paso para envolver el papel aluminio en tu billetera

Para esta ocasión, no necesitarás gastar grandes cantidades de dinero, ya que solo necesitarás un buen pliegue de papel aluminio.

En caso estés acostumbrado a guardar varias tarjetas de banco en tu billetera, puedes envolver este objeto con el papel aluminio como si se tratase de un regalo; no es necesario que quede perfecto, pero necesitas cubrirlo en su mayoría.

También es recomendable envolver tus tarjetas de crédito con papel aluminio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Si consideras que no ofrece un buen aspecto visual, también existe la opción de envolver tus tarjetas con este tipo de papel. Solo tienes que realizar el mismo proceso.

Cuando ejecutas este procedimiento estás aplicando el efecto físico denominado Jaula de Faraday, el cual permite que el aluminio opere como una barra conductora que bloquea las ondas de radio como los campos electromagnéticos .

Ya conociendo la eficacia del papel de aluminio, ahora podrás proteger tus cuentas bancarias de los malhechores cada vez que visites algún centro comercial o establecimiento para realizar compras.

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