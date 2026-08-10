El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año, pero mientras millones de personas se preparan para observarlo, muchos dueños de mascotas se preguntan si este fenómeno también puede alterar el comportamiento de sus animales. ¿Los perros y gatos pueden asustarse, desorientarse o experimentar algún tipo de reacción durante los minutos en que el día se convierte momentáneamente en noche?

La respuesta de los veterinarios es tranquilizadora, aunque todavía existen algunas interrogantes. Lo cierto es que las investigaciones sobre la reacción de los animales ante los eclipses es limitada debido a que estos fenómenos ocurren con poca frecuencia.

“No hay mucha investigación científica sobre este tema de los animales y los eclipses, principalmente porque no ocurren con frecuencia. Y gran parte de ella se basa en informes anecdóticos y en información proporcionada voluntariamente”, explicó el Dr. Jerry Klein, director veterinario del American Kennel Club, a CBS News.

En términos generales, la mayoría de las mascotas no debería experimentar consecuencias importantes durante un eclipse solar; sin embargo, algunos perros y gatos podrían mostrar cambios pasajeros en su conducta mientras el cielo se oscurece.

Algunas mascotas podrían mostrarse confundidas

“La mayoría de los animales no se verán afectados en general por el eclipse, pero los dueños de mascotas pueden notar breves períodos de confusión, y los perros y gatos pueden mostrar miedo y confusión”, señaló la Dra. Katie Krebs, veterinaria y profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania.

Entre las posibles conductas se encuentran esconderse, aullar, caminar de un lado a otro o jadear. Algunos animales incluso podrían interpretar la disminución repentina de la luz como el comienzo de la noche y adelantar algunas de sus rutinas habituales.

Aun así, la Dra. Rebecca Greenstein, experta veterinaria de la compañía de cuidado de mascotas Rover, considera que un perro o gato que vive normalmente dentro de casa probablemente no tendrá una reacción significativa.

“Así que los dueños pueden sentirse tranquilos y reconfortados al saberlo”, afirmó Greenstein.

Los veterinarios explican que el comportamiento de los dueños, las multitudes, los viajes y el ruido pueden generar más estrés que el propio eclipse. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué un eclipse puede alterar a perros y gatos

Pero ¿por qué un eclipse podría generar alguna reacción? Según los especialistas, no necesariamente es el eclipse el que altera a las mascotas, sino todo lo que ocurre alrededor del fenómeno.

“Ellos tomarán nuestras señales. Así que si se mantienen dentro de casa y no intentamos obligarlos a entrar en una situación que les resulta extraña, debería haber una reacción mínima o ninguna”, explicó Klein.

Una reunión con muchas personas, el ruido, los viajes o una celebración pueden resultar mucho más estresantes para un animal que el oscurecimiento del cielo.

Los expertos también advierten que algunas especies pueden ser más sensibles a los cambios de luz que otras.

Los animales que dependen especialmente del ciclo entre luz y oscuridad, como las aves, podrían mostrar una respuesta más evidente. Para perros y gatos domésticos, en cambio, el eclipse representa un estímulo mucho menos intenso que otros acontecimientos cotidianos.

“Los fuegos artificiales y las tormentas eléctricas probablemente son fenómenos mucho más importantes que un eclipse que dura solo unos minutos”, explicó Greenstein.

¿Un animal puede ver directamente al eclipse solar?

Una de las principales dudas de los dueños es si sus mascotas pueden mirar directamente al Sol durante el eclipse. Los veterinarios consideran que, en general, no es necesario colocar gafas especiales para eclipses a perros o gatos.

“Los perros saben que si algo les hace daño, probablemente no deberían hacerlo. Así que, si se les deja actuar por sí mismos, probablemente no van a quedarse mirando al Sol”, dijo Klein; no obstante, una mascota podría levantar la cabeza al observar que su dueño y otras personas están mirando hacia el cielo.

Por esa razón, los especialistas recomiendan mantener a los animales en un ambiente tranquilo, especialmente si suelen ponerse nerviosos con los ruidos, las multitudes, las tormentas o los fuegos artificiales.

“Si es posible, manténgalos dentro de casa en un ambiente cómodo donde se sientan más seguros porque la sensación de seguridad probablemente sea lo más importante”, aconsejó Klein.

Si el animal suele sufrir ansiedad, cualquier medicamento debe administrarse únicamente después de consultar con un veterinario. Para quienes permanezcan en casa, Krebs también recomienda brindarles tranquilidad.

Los expertos recomiendan prestarles atención, evitar situaciones estresantes y consultar al veterinario antes de administrar cualquier medicamento contra la ansiedad. (Foto referencial: Freepik)

Recomendaciones finales para cuidar a tus mascotas durante el eclipse

En conclusión, el eclipse solar total del 12 de agosto no parece representar un peligro importante para perros y gatos, pero cada mascota puede reaccionar de manera diferente.

Si se lleva a un perro a un evento relacionado con el eclipse, los veterinarios recomiendan mantenerlo controlado con correa y asegurarse de que tenga un microchip con información actualizada, especialmente porque el estrés podría hacer que intente escapar.

“En general, no pensamos que esto represente ningún peligro importante, pero definitivamente los dueños de mascotas deberían usar su criterio”, concluyó Greenstein.

En qué países se verá el eclipse

Cabe agregar que el eclipse será total en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, mientras que otras regiones del hemisferio norte, incluidos sectores de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte, podrán observarlo de forma parcial.

En ciudades estadounidenses como Fairbanks, Anchorage, Boston y Nueva York, la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.