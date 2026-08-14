Es momento de conocer el valor de la moneda estadounidense para el tercer fin de semana del mes. Este viernes 14 de agosto de 2026, te cuento que el precio del dólar en México es de 17.03 pesos mexicanos , una cifra que continúa por debajo de la media y que incluso ha abierto por debajo del último jueves 13. Las modificaciones en el precio del dólar pueden subir o bajar ligeramente a lo largo del día.

Esto significa que, si vas a cambiar dólares en ventanilla bancaria o en una casa de cambio, verás precios de compra y venta ligeramente por encima o por debajo de ese nivel, dependiendo de la institución. El mercado se ha mantenido relativamente estable en las últimas semanas, moviéndose en un rango alrededor de 17.00 y 17.50 pesos por dólar, con variaciones diarias pequeñas.

Revisa cuál es el precio del dólar en México para este viernes 14 de agosto de 2026, con el tipo de cambio FIX y su valor en cada banco mexicano. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Tipo de cambio FIX en México — viernes 14 de agosto de 2026

El tipo de cambio FIX para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses para este viernes 14 de agosto, según Banxico, es de 17.0530 pesos por cada divisa verde.

Dicha cotización se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Banco Precio compra Precio venta Afirme 16.20 17.80 Banco Azteca 16.75 17.84 Bank of America 16.2338 18.1488 Banorte 15.85 17.45 Grupo Financiero Multiva 17.11 17.11 BX+ 16.5759 17.5909

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

FIX de Banxico y precios en bancos: ¿qué referencia usar?

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial que Banxico calcula todos los días hábiles con base en un promedio ponderado de operaciones al mayoreo en el mercado cambiario. Este valor se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se usa para contratos, pagos internacionales, facturación y otras operaciones formales, por lo que es el punto de partida más confiable para medir la fuerza del peso frente al dólar.

Sin embargo, el precio que tú ves al acudir al banco no es exactamente el FIX, sino el precio de mercado (spot o de ventanilla), que incorpora comisiones, costos operativos y el margen de ganancia de cada institución. Por eso, es normal encontrar diferencias de algunos centavos entre bancos y casas de cambio, incluso a la misma hora del día.

Una forma práctica de usar el FIX es tomarlo como “línea base”: si la venta al público se encuentra muy por encima de ese valor, conviene comparar con otras opciones antes de completar tu cambio.

Diferencia entre tipo de cambio oficial y precio de ventanilla

Para tomar mejores decisiones, es clave entender la diferencia entre el tipo de cambio oficial (FIX) y el precio que se aplica al público:

El FIX es una tasa de referencia calculada con un promedio ponderado de operaciones al mayoreo durante ciertos horarios de la mañana.

No cambia en tiempo real: una vez determinado para el día, se mantiene fijo y sirve para saldar obligaciones en dólares dentro del sistema financiero mexicano.

El precio de mercado, en cambio, se mueve todo el día según oferta y demanda, noticias económicas, decisiones de bancos centrales y flujo de capitales internacionales.

En ventanilla siempre verás dos precios: compra (lo que el banco te paga por tus dólares) y venta (lo que el banco te cobra si quieres comprar dólares). La diferencia entre ambos se conoce como “spread” y es parte de la ganancia de la institución.

Calculadora de cambio de peso mexicano a dólar estadounidense y viceversa

Consulta cuál es el precio del dólar en México para este viernes 14 de agosto de 2026, con el tipo de cambio FIX y su valor en cada banco del país. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el tipo de cambio en México

¿Cuáles son los factores que determinan el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano?

El tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano está determinado principalmente por la ley de oferta y demanda en los mercados financieros.

Factores macroeconómicos como las tasas de interés de los bancos centrales (la Reserva Federal y el Banco de México), la inflación, el crecimiento económico, la estabilidad política y el flujo de inversiones extranjeras influyen directamente en qué tanto se busca una moneda sobre la otra, ajustando su precio constantemente.

¿Cómo afecta el precio del petróleo al valor del peso mexicano?

El peso mexicano es considerado una “moneda vinculada a las materias primas” (commodity currency). Dado que México es un importante productor y exportador de petróleo, cuando los precios internacionales del crudo suben, se espera que el país reciba más divisas, lo que tiende a fortalecer el peso frente al dólar; por el contrario, una caída en los precios del petróleo suele debilitar la moneda nacional.

¿Qué papel juegan las remesas en la estabilidad del peso?

Las remesas representan una entrada significativa de divisas extranjeras a México, principalmente provenientes de los Estados Unidos. Al incrementar la oferta de dólares en la economía nacional, este flujo ayuda a sostener el valor del peso y proporciona un colchón financiero que ayuda a estabilizar la moneda frente a periodos de volatilidad externa.