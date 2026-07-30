Los aficionados a la astronomía tendrán un mes de agosto lleno de eventos para observar el cielo. Durante varias semanas coincidirán fenómenos como un eclipse solar total, la esperada lluvia de meteoros Perseidas, un eclipse lunar parcial, alineaciones de planetas y el regreso de la temporada de auroras boreales en el hemisferio norte. Marca tu calendario y prepárate para disfrutar de estas noches únicas.

Durante todo agosto será posible observar, antes del amanecer, un grupo de planetas formado por Marte, Saturno, Urano y Neptuno. Estos dos últimos requerirán telescopio o binoculares potentes para apreciarse con claridad. Aproximadamente una hora antes de la salida del Sol, Mercurio y Júpiter también aparecerán cerca del horizonte este.

Uno de los mejores momentos para disfrutar este espectáculo será entre el 8 y el 11 de agosto, cuando Júpiter, Mercurio, Marte y la Luna formarán una alineación diagonal visible antes del amanecer.

Además, el 4 de agosto la Luna y Saturno se verán muy próximos en el cielo poco después del anochecer.

Eclipse solar total y la mejor noche para ver las Perseidas

Según National Geographic, el 12 de agosto ocurrirá el eclipse solar total más esperado del año. La franja de totalidad atravesará el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España, donde el Sol permanecerá completamente cubierto por la Luna durante poco más de uno o dos minutos.

En otras zonas de Europa, el noroeste de África, el este de Canadá e incluso una parte del noreste de Estados Unidos podrá apreciarse un eclipse parcial. Para observarlo de forma segura será indispensable utilizar gafas especiales para eclipses.

Ese mismo día y durante la madrugada del 12 al 13 de agosto alcanzará su punto máximo la lluvia de meteoros Perseidas. Este año las condiciones serán especialmente favorables porque coincidirá con luna nueva, lo que permitirá observar un cielo mucho más oscuro.

En lugares alejados de la contaminación lumínica podrían verse más de 100 meteoros por hora, especialmente entre la medianoche y el amanecer.

El calendario incluye un eclipse solar total, la lluvia de meteoros Perseidas, un eclipse lunar parcial y varias alineaciones planetarias. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Un eclipse lunar y la Luna del Esturión cerrarán agosto

La noche del 27 al 28 de agosto tendrá lugar un eclipse lunar parcial que será visible, al menos en parte, desde los 50 estados de Estados Unidos. Durante el fenómeno, la sombra de la Tierra cubrirá cerca del 96% de la Luna llena, que adquirirá un tenue tono anaranjado, aunque no llegará a convertirse en una “Luna de sangre” porque el eclipse no será total.

El portal Stark Walk señala que, pocas horas después, el 28 de agosto, también brillará la tradicional Luna del Esturión, llamada así por la abundancia histórica de este pez en la región de los Grandes Lagos y el lago Champlain durante esta época del año.

Ese mismo fin de semana, entre el 30 y el 31 de agosto, la Luna volverá a acercarse visualmente a Saturno, ofreciendo otro atractivo para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno.

También regresará la temporada de auroras boreales

Según National Geographic, el cierre del mes marcará además el inicio de la temporada de auroras boreales. A medida que las noches vuelven a ser más oscuras en el Ártico, aumentarán las posibilidades de observar este fenómeno en lugares como Alaska, el norte de Canadá, Islandia y los países escandinavos.

Los especialistas recomiendan alejarse de las luces de las ciudades y consultar el pronóstico de actividad solar antes de planificar la observación.

Muchos de estos eventos podrán observarse a simple vista si las condiciones meteorológicas son favorables. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Calendario astronómico: todos los eventos astronómicos de agosto

Para que no te pierdas ninguno de los fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo este mes, recopilamos en la siguiente tabla todas las fechas clave, con información proveniente de Star Walk. Encontrarás cada evento, junto con un indicador de visibilidad: