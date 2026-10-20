El cielo nuevamente ofrecerá un espectáculo para los astrónomos y aficionados. La lluvia de estrellas Oriónidas, alcanzará su punto máximo esta semana, aunque competirá con el brillo de la Luna.

¿Cuándo será el pico de las Oriónidas?

La Sociedad Estadounidense de Meteoros informó que este año el pico de las Oriónidas tendrá lugar entre la noche del miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Se calcula que podrán observarse hasta 20 meteoros por hora.

Los meteoros de esta lluvia de estrellas seguirán siendo visibles durante unos días después de su pico.

Los Oriónidas alcanzarán su máximo entre el miércoles y el jueves, con hasta 20 meteoros por hora en condiciones ideales. (Foto: NASA/JPL)

¿Dónde se ven las Oriónidas?

La lluvia de estrellas Oriónidas puede observarse desde ambos hemisferios, a partir de la medianoche. Es una de las más populares debido a que sus meteoros son muy brillantes y sus bólidos dejan luminosas estelas.

Características de las Oriónidas

El origen de las Oriónidas es el cometa Halley (1P/Halley)

Son consideradas una de las estrellas fugaces más veloces al ingresar a la atmósfera de la Tierra a unos 70 km/s.

¿Por qué la Luna es competencia de las Oriónidas?

Este año la Luna estará en fase de luna gibosa creciente, lo que implica que tendrá una iluminación de aproximadamente 80%. El mejor escenario para observar una lluvia de estrellas es poca luz o una noche sin luna. La recomendación de los expertos para este 2026 es aprovechar, entre las 2:30 o 3:00 am y antes del amanecer, en donde el cielo tiene mayor posibilidad de estar más oscuro.