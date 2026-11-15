La mayoría de los asteroides siguen trayectorias que los científicos pueden explicar mediante fuerzas conocidas como la gravedad o la presión de la radiación solar; sin embargo, el asteroide 1998 KY26 es un caso completamente distinto. Esta roca espacial de unos 11 metros de diámetro (equivalente a un autobús) gira sobre sí misma a toda velocidad, completando una vuelta cada 5,35 minutos. Lo más desconcertante no es su rotación, sino su movimiento: avanza con una aceleración inusual que no encaja con el comportamiento esperado de un asteroide de su tamaño.

ScienceAlert señala que, durante años, la comunidad científica manejó una hipótesis sólida: quizás no era un asteroide convencional, sino un “cometa oscuro”. Estos objetos liberan gases al espacio, pero su actividad no genera las colas brillantes que suelen observarse en los cometas tradicionales. Esa expulsión de material actúa como un pequeño motor que produce un impulso adicional y modifica la trayectoria del objeto.

El problema del hielo y las temperaturas extremas

Para comprobar si 1998 KY26 podía esconder actividad cometaria, los ingenieros aeroespaciales Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, del Instituto de Tecnología de Georgia, desarrollaron un modelo de temperatura. Analizaron su tamaño, su recorrido orbital, su capacidad para reflejar la luz y su composición para determinar si podría mantener reservas de hielo de agua bajo su superficie.

Los resultados fueron contundentes: incluso en sus regiones más frías, el asteroide alcanza una temperatura promedio de al menos -61 grados Celsius. Esa condición es demasiado cálida para conservar hielo de agua durante períodos prolongados, ya que este necesita temperaturas inferiores a los -128 grados para permanecer enterrado sin evaporarse.

El estudio fue más allá y calculó cuánto tiempo podría sobrevivir ese material en su interior. Incluso si el hielo representara apenas el 1% de la masa total de la roca, desaparecería en poco más de 2.000 años. Y si esa reserva fuera la responsable de su aceleración, se habría agotado en apenas 62 años. Con estos datos, los investigadores concluyeron que la expulsión de vapor de agua difícilmente podría explicar el comportamiento observado.

La misión que resolverá el misterio en 2031

Pese a descartar la teoría principal, los científicos no tiran la toalla. Todavía no se conoce cuánto tiempo lleva el asteroide desplazándose por su órbita actual, por lo que existe la posibilidad de que su composición haya cambiado con el tiempo.

Entonces, ¿qué está provocando su aceleración? Una de las explicaciones que sigue vigente es la presión de radiación solar. La luz del Sol ejerce una fuerza muy pequeña sobre los objetos espaciales que, dependiendo de sus características, podría modificar progresivamente su movimiento.

Para conocer la verdadera naturaleza de este fenómeno, la ciencia tendrá que esperar. La misión japonesa Hayabusa2 tiene previsto encontrarse con 1998 KY26 en julio de 2031, un suceso que podría aportar información directa sobre su composición y, finalmente, resolver el enigma.

Los resultados del nuevo estudio fueron publicados en la revista científica Icarus.