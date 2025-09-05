Desde la antigüedad, los eclipses lunares han llamado la atención de los seres humanos por un misterioso fenómeno. La Luna usualmente plateada adquiere un enigmático color rojizo que ha alimentado las leyendas locales durante siglos. La ciencia moderna, sin embargo, se ha encargado de ponerle fin al misticismo de la llamada Luna de Sangre y ha revelado el por qué el satélite de la Tierra adquiere un color cobrizo durante un eclipse lunar total.

Composición que muestra las fases del eclipse lunar total. (Foto: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images)

¿Qué es un eclipse?

Para entender por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse, primero hay que comprender qué es un eclipse. Este es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite atraviesa la sombra de la Tierra. La NASA explica que durante un eclipse lunar total, toda la Luna se ubica dentro de la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Es cuando la Luna se ubica en la umbra cuando adquiere el característico tono rojizo que la ha hecho acreedora al apelativo de Luna de Sangre.

¿Qué ocurre con la Luna en la umbra de la Tierra?

Ocurre el mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul y las puestas de Sol sean rojizas/naranjas. Se trata de la dispersión de Rayleigh, un fenómeno en el que la luz viaja en forma de ondas. Los diferentes colores de la luz tienen distintas propiedades físicas.

La luz azul y roja tiene características diferentes. La luz azul tiene una onda más corta, lo que hace que se disperse más fácilmente por las partículas de la atmósfera terrestre. En cambio la luz roja, tiene una longitud de onda más larga, por lo que viaja directamente a través de la atmósfera. Eso hace que cuando el Sol está en lo alto veamos la luz en todo el cielo. Sin embargo, cuando el Sol se comienza a ocultar, la luz azul del Sol se dispersa y la luz roja atraviesa la atmósfera, dando esos colores de atardecer que vemos.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse lunar total?

Durante un eclipse lunar, la atmósfera terrestre dispersa la luz solar. La luz azul del Sol se dispersa y la luz roja, naranja y amarilla -de mayor longitud de onda- la atraviesa, tiñendo de rojo nuestra Luna. *No está a escala. (Foto: NASA Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio)

Durante un eclipse lunar total, uno pensaría que la Luna debería desaparecer por completo dado que se ubica en la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Sin embargo, eso no ocurre porque la única luz solar que le llega atraviesa antes la atmósfera de nuestro planeta. En medio del eclipse, la atmósfera cumple el rol de doblar, filtrar y refractar la luz solar, que se proyecta sobre la Luna. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se verá la Luna, explica la NASA, que describe poéticamente este fenómeno: “como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran en la Luna”.

También influyen las nubes, la humedad atmosférica y erupciones volcánicas. Es así que si ocurre una gran erupción, el color de la Luna de Sangre será de un rojo aún más intenso.

Cuándo es el eclipse lunar total

El eclipse lunar total será entre durante la noche del domingo 7 de septiembre y la madrugada del lunes 8 de septiembre. Es el más largo desde 2022.