Durante siglos los seres humanos han temido o buscado explicaciones a la Luna de Sangre que ha alumbrado esporádicamente los cielos de la Tierra. En pleno siglo XXI, ya no es necesario encontrarle explicaciones sobrenaturales al color rojizo que cubre a la Luna durante un eclipse lunar total. Los humanos podemos deleitarnos con el espectáculo que el satélite natural de la Tierra ofrece cada vez que el fenómeno astronómico ocurre.

Además, gracias a los avances tecnológicos podemos registrar la magnificencia de la Luna Roja en nuestros teléfonos celulares. Pero, ¿cómo tomar una buena fotografía de la Luna de Sangre? Te comparto esta guía que te ayudará a tomar la mejor foto del eclipse lunar total, que luego podrás compartir en tus redes sociales.

Eclipse lunar total: Consejos para fotografiar la Luna de Sangre. (Foto: Alex Pena/Anadolu via Getty Images)

Recomendaciones para tomar foto de la Luna de Sangre en el eclipse lunar total

Limpia el lente de tu cámara: No importa el modelo de celular, resulta esencial que te asegures que el lente este limpio.

Si tu celular lo permite, pon tu celular en modo RAW. De esta manera tu smartphone podrás editar las fotos más fácilmente sin perder calidad de imagen. Consigue un trípode o un superficie que de estabilidad a tu smartphone: Recuerda, cuando fotografíes a la Luna lo harás de noche, cuando hay poca iluminación, por lo que el más mínimo movimiento hará que la imagen se vea borrosa. Por ello, es necesario que tu dispositivo móvil cuente con estabilidad. La NASA y fotógrafos profesionales recomiendan el uso de trípodes o alguna superficie que de estabilidad a tu celular. Incluso es mejor utilizar la opción de temporizador para capturar la foto.

La Luna de Sangre ofrece un espectáculo astronómico fascinante con posibilidades de capturas fotográficas únicas. (Foto: APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Cómo fotografiar la Luna de Sangre desde cualquier smartphone como fotógrafo profesional

En general, cualquier smartphone puede ayudarte a tomar una foto de la Luna Roja durante el eclipse lunar. Solo debes saber cómo configurar tu celular.

Busca el modo PRO o profesional de tu celular. Aquí encontrarás opciones como ISO, que es la sensibilidad a la luz, velocidad del obturador, y la apertura fija.

Para sacar la foto a la Luna de Sangre vas a tener que jugar con tu smartphone. Pero tranquilo, no demorarás mucho en encontrar la configuración ideal. Solo asegúrate de tener un trípode o una superficie estable donde repose el celular y usa el temporizador. Por ningún motivo intentes utilizar el flash.

Comienza configurando el ISO con los valores más bajos que puedas, por ejemplo entre 100 y 400. Prueba con velocidades de obturación entre 1/100 y 1/4 de segundo y apertura fija de f/8 a f/16.

Consejo: Las noches previas practica enfocando la Luna. Puede que durante la Luna de Sangre haya alguna pequeña diferencia por el color rojo de nuestro satélite, pero te será más fácil encontrar la configuración ideal.

Luna de Sangre: Claves para capturar el mágico eclipse lunar. (Foto: Maskur Has/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Recomendaciones de la NASA para fotografiar a la Luna

Incluso la NASA te recuerda que aprender cómo tomar fotos a la Luna es cuestión de ensayo y error. No existe una fórmula mágica. La agencia espacial estadounidense también te comparte una regla de los fotógrafos lunares llamada “Looney 11”. Esta regla propone empezar con la apertura en f/11, el ISO en 100 y la obturación en 1/100. “Si el ISO es 200, el tiempo de exposición sería de 1/200. Intenta usar un ISO bajo, ya que la Luna es muy brillante; 100 es un buen punto para empezar tus experimentos”, recomienda la NASA.

Tomar foto del eclipse lunar con un iPhone

Con los iPhone, especialmente si tienes el iPhone 12 Pro o cualquier modelo Pro en adelante se debe configurar al formato ProRAW. Una vez activado, podrás seleccionar la resolución.

Tomar foto del eclipse lunar con un Samsung

Si tienes un Samsung Galaxy S25 entonces presiona el botón 5x para cambiar a la cámara con telefoto y enfoca a la Luna antes de tomar la foto. Si quieres controlar mejor cómo capturar la imagen, busca en “Más” el modo “Expert RAW”. Si no lo has instalado, deberás esperar a que termine la descarga. Aparecerá como una app separada en el teléfono, pero podrás abrirla desde la app de la cámara. En Expert RAW podrás experimentar con velocidades de obturación más lentas e ISO más bajos. De esta manera tendrás fotografías más brillantes y detalladas sin sobreexponer.