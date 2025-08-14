A inicios del próximo mes la Luna se teñirá de rojo. En las antiguas civilizaciones este fenómeno tenía varias interpretaciones, la mayoría centrándose en la Luna siento atacada ya sea por un dragón celestial legendario en la mitología china, lobos cósmicos que anticipaban el Ragnarok en la mitología nórdica o poderosos jaguares en leyendas aztecas. En estas civilizaciones se realizaban rituales, que a menudo implicaban asustar a las bestias legendarias, a fin de proteger y restaurar a la Luna.

Actualmente sabemos por qué la Luna se tiñe por más de una hora de un color rojizo. Se trata de un eclipse lunar total, fenómeno que en tiempos modernos sigue cautivando a millones de personas en todo el planeta, pero que ahora solo debemos disfrutar observando el firmamento nocturno.

Los astrónomos de todo el mundo se maravillaron con una espectacular "Luna de Sangre" roja durante un inusual eclipse lunar total en la madrugada del 14 de marzo. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)

Luna de Sangre: ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

El próximo eclipse lunar total, que es conocido como “Luna de Sangre”, tendrá lugar dentro de solo algunos días: el 7 de septiembre de 2025. El anterior fue entre el 13 y 14 de marzo pasado.

¿Dónde se verá el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en Europa, África, Asia y Australia. No será visto en el continente americano con la excepción del extremo oriental de Brasil.

Una persona usa su teléfono móvil conectado a un telescopio para capturar la Luna de Sangre durante el eclipse lunar total del 14 de marzo de 2025 en San Salvador, El Salvador. (Foto de APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Horarios del eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025:

Inicio: 15:28 UTC

Fase total: 17:30 - 18:52 UTC

Duración de la totalidad: 1hora y 22 minutos (82 minutos)

Duración total del evento: 5 horas y 27 minutos

Es el eclipse lunar total más largo desde 2022.