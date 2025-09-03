Mientras Estados Unidos y el resto del continente americano experimentarán una luna llena normal, observadores en Asia y Oceanía, así como en partes de Europa y África podrán serán testigos de una impresionante Luna de Sangre.

Se trata de un fenómeno único, un eclipse lunar total que podrá ser visto por aproximadamente 7.03 mil millones de personas en todo el planeta.

¿Cuándo será el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total tendrá lugar la noche entre el domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre.

La Luna Roja o Luna de Sangre ocurre durante la fase de totalidad de eclipse lunar total. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

¿Quiénes podrán ver mejor el eclipse total de Luna?

Los más de 6 mil millones de personas en Asia y Oceanía, es decir el 77% de la población mundial, tendrán asientos privilegiados para observar el eclipse lunar total. Ellos podrán presenciar lo que se denomina la totalidad completa del eclipse, es decir, cuando la Luna se tiña de rojo. La Antártida y la región oriental de África también podrá observar la totalidad del eclipse.

Asimismo, Europa y África también podrán tener visibilidad parcial pero notable del eclipse. Los países con mejores oportunidades son: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Noruega. Algunas regiones de Reino Unido, Italia y Suecia también serán beneficiadas.

El continente americano ha quedado prácticamente excluido del espectáculo cósmico. Solo el extremo oriental de Brasil, una pequeña porción de Alaska y Hawái podrán ver de forma parcial el eclipse lunar.

Horarios del eclipse lunar total

El eclipse lunar durará 5 horas y 27 minutos. Su fase total durará 1 hora y 22 minutos. En sí, es el eclipse lunar total más largo desde 2022. Esta es su cronología en el horario universal UTC.

Inicio del eclipse penumbral: 15:28 UTC

Inicio del eclipse parcial: 16:27 UTC

Inicio de la totalidad: 17:30 UTC

Máximo del eclipse: 18:11 UTC

Fin de la totalidad: 18:52 UTC

Fin del eclipse parcial: 19:56 UTC

Fin del eclipse penumbral: 20:55 UTC

Se denomina Luna de Sangre por su color rojizo durante la fase de totalidad del eclipse lunar. En la imagen las fases de un eclipse lunar hasta llegar a la Luna Roja. (Foto: lavin photography/iStock)

Eclipse total de Luna: ¿Por qué se le llama Luna de Sangre?

Durante los eclipses totales de Luna ocurre el fenómeno de la Luna de Sangre. Esto debido a que durante su fase de totalidad adquieren un color rojo cobrizo.

¿Por qué la Luna se pone roja? La respuesta está en la atmósfera. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna bloqueando la luz solar directa. Uno pensaría que nuestro satélite debería desaparecer completamente, pero esto no ocurre porque parte de la luz solar es refractada y dispersada por la atmósfera terrestre. Las longitudes de ondas rojas y naranjas continúan su camino a través de la atmósfera con menos dispersión, y la luz rojiza se refracta a alrededor de la curvatura de la Tierra hasta llegar a la Luna, dándole ese color rojizo que ha cautivado a la humanidad desde sus orígenes. La intensidad del rojo puede variar dpendiendo del polvo atmosférico, las nubes, erupciones volcánicas o incluso la humedad atmosférica.