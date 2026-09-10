Dormir con la luz encendida puede parecer un detalle inofensivo al momento de acostarse, especialmente cuando se trata del brillo de un celular, un reloj digital o la iluminación que entra desde el exterior. Sin embargo, una nueva investigación encontró una posible relación entre la exposición a la luz durante el sueño y cambios en la estructura y el funcionamiento del corazón. El hallazgo vuelve a poner la atención sobre un factor ambiental que muchas personas pasan por alto al preparar su habitación para descansar.

¿Qué relación existe entre la luz durante el sueño y el corazón?

El estudio, publicado en European Heart Journal, analizó a más de 11,000 personas que no tenían enfermedades cardiovasculares al inicio de la investigación y que formaban parte del UK Biobank, una base de datos biomédica del Reino Unido.

Los participantes utilizaron durante siete días un sensor colocado en la muñeca para registrar los niveles de luz a los que estaban expuestos durante la noche. Tres años después, los investigadores realizaron resonancias magnéticas cardiovasculares para observar la estructura y el funcionamiento de sus corazones.

Los resultados mostraron que quienes dormían expuestos a más de 3 lux de luz presentaban un mayor engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, una de las principales cámaras encargadas de bombear sangre al organismo.

Además, se observó una menor capacidad del músculo cardíaco para flexionarse durante los latidos, un posible indicador temprano de alteraciones en el funcionamiento del corazón. También se identificaron cambios en otras dos cámaras cardíacas.

La exposición nocturna a más de 3 lux se relacionó con un menor rendimiento cardíaco. | Crédito: Magnific

¿Por qué un corazón más grueso puede ser un problema?

El cambio en la forma y estructura del músculo cardíaco se conoce como “remodelación cardíaca”. Según el doctor Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar de National Jewish Health, el corazón no debería volverse excesivamente grueso, rígido o grande.

Estos cambios pueden hacer que el órgano tenga más dificultades para funcionar de manera eficiente y, con el tiempo, podrían estar relacionados con problemas cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca.

La investigación encontró además que entre 24% y 49% del impacto observado en el corazón podría explicarse por una menor duración del sueño, inferior a cinco o seis horas, asociada con la exposición nocturna a la luz.

El autor principal, el doctor Lu Qi, de la Universidad de Tulane, señaló que la contaminación lumínica está surgiendo como un posible factor de riesgo cardiovascular y planteó que reducir la exposición a la luz durante la noche podría formar parte de las estrategias de prevención.

¿Cuánta luz debería haber en una habitación para dormir?

Los expertos citados en la investigación señalan que, para favorecer un sueño de calidad, el dormitorio debería mantenerse idealmente en un máximo de 1 lux, un nivel de iluminación bastante bajo.

Como referencia, alrededor de 3 lux puede equivaler a la luz de la luna o a la iluminación que se filtra por debajo de una puerta cerrada.

Entre las fuentes de luz que podrían aumentar la exposición nocturna se encuentran la pantalla de un teléfono celular colocado boca arriba, el brillo de un despertador digital, las lámparas del pasillo y la contaminación lumínica que entra por las ventanas.

Reducir la luz en el dormitorio podría favorecer un descanso más saludable. | Crédito: Magnific

¿Cómo evitar la luz mientras duermes?

Reducir la iluminación del dormitorio puede ser una medida sencilla. Los especialistas recomiendan utilizar cortinas gruesas o persianas opacas para impedir que la luz exterior entre por las ventanas y recordar abrirlas durante el día para recibir luz natural, que ayuda a regular el ritmo circadiano.

También es recomendable apagar las luces de los pasillos durante la noche. Si la iluminación continúa entrando por debajo de la puerta o por los bordes de las ventanas, pueden utilizarse materiales que bloqueen esos espacios.

Otra alternativa es utilizar un antifaz si persisten pequeñas fuentes de luz. Para quienes leen antes de dormir, los expertos sugieren bombillas de luz blanca cálida, ámbar intenso o roja. Si se necesita una luz nocturna, esta debería ser tenue, colocarse cerca del suelo y tener tonos rojizos o marrones.

¿El estudio demuestra que la luz causa enfermedades del corazón?

No. Los propios investigadores y especialistas advierten que todavía se necesitan más estudios para determinar una relación causal.

Karl Lawrence, profesor del Institute of Pharmaceutical Science del King’s College London, señaló que una semana de medición podría ser insuficiente para representar la exposición habitual de una persona. También cuestionó que un sensor colocado en la muñeca permita conocer con precisión la cantidad de luz que realmente recibe el ojo.

Por ello, los resultados muestran una asociación entre la exposición nocturna a determinados niveles de luz y cambios cardíacos, pero no demuestran que dormir con luz provoque directamente una enfermedad cardiovascular.

Aun así, los hallazgos refuerzan una recomendación sencilla: mantener el dormitorio lo más oscuro posible puede contribuir a mejorar las condiciones para un sueño saludable y, potencialmente, reducir uno de los factores ambientales que podrían influir en la salud cardiovascular.