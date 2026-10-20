El actor británico Paul Bettany en la forma humana de Visión (White Vision) en una escena de la serie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
El actor británico Paul Bettany en la forma humana de Visión (White Vision) en una escena de la serie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
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“VisionQuest” es la serie de para Disney+ que devuelve a Visión, interpretado por Paul Bettany, a la pantalla chica con una aventura de ciencia ficción sobre identidad, memoria e inteligencia artificial. Así, desde su debut, la producción logró llegar al primer lugar del Top 10 de la y empujó de nuevo a ese ranking a Entonces, en medio de esa popularidad, seguro te gustaría saber cuándo llegan los episodios 3 y 4 del show televisivo y a qué hora conviene conectarse para disfrutarlos sin problemas. Por eso, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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¡Atención, SPOILERS de los primeros capítulos! Vale precisar que, tal como vimos al inicio de la ficción, Visión reconstruyó su cuerpo como White Vision y vivía oculto en Edimburgo, donde trabajaba en un pub.

Y, dentro de su mente, convivían J.A.R.V.I.S. (James D’Arcy), F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire) y Ultron (James Spader).

Sin embargo, el cazarrecompensas Paladin (Todd Stashwick) lo persigue y atrapa a Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica), un joven con un supuesto vínculo especial con Visión, como carnada.

Esto deja a nuestro protagonista al borde del colapso y a sus IAs sin suficiente energía para seguir funcionando.

Por lo tanto, J.A.R.V.I.S. asume el sacrificio definitivo: se borra a sí mismo y desvía su poder de procesamiento al resto, con el fin de que Visión y las demás inteligencias artificiales sobrevivan.

Antes de continuar, mira el tráiler de “VisionQuest”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”?

Los episodios 3, titulado “Reboot”, y 4, titulado “Malware”, llegan juntos a Disney+ el martes 20 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que Marvel había fijado el estreno de la serie para un miércoles. Sin embargo, días antes del debut, anunció en redes sociales que los capítulos saldrían un día antes. De esta manera, toda la temporada se movió a los martes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”?

“VisionQuest” ha fijado el lanzamiento de sus episodios 3 y 4 de acuerdo con el siguiente horario confirmado a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 20 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m. del martes 20 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. del martes 20 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. del martes 20 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del martes 20 de octubre
España3:00 a.m. del miércoles 21 de octubre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”?

Tal como te puedes imaginar, “VisionQuest” es un título exclusivo del catálogo de Disney+.

Por ende, para disfrutar de los capítulos 3 y 4 de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

EL CALENDARIO RESTANTE DE “VISIONQUEST”

Tras estos lanzamiento, el calendario restante de “VisionQuest” queda establecido de la siguiente manera:

  • Episodios 5 y 6 - “Firewall” y “Deadlock”: martes 27 de octubre del 2026
  • Episodio 7 - “Immolation”: martes 3 de noviembre del 2026
  • Episodio 8 - “Forever” (final): martes 10 de noviembre del 2026
El actor James D'Arcy interpreta a J.A.R.V.I.S. en la serie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
El actor James D'Arcy interpreta a J.A.R.V.I.S. en la serie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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