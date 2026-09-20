La película animada que conquistó la taquilla mundial en el 2026 está lista para dar su esperado salto al streaming. Y es que, tras reunir a millones de espectadores en los cines, el nuevo capítulo de una de las franquicias más queridas de Pixar ahora se incorpora al catálogo de Disney+. Se trata de “Toy Story 5” y aquí te cuento cuándo se estrena la cinta en la plataforma, qué propone exactamente esta aventura marcada por el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología, y cómo se conecta con las entregas anteriores de la saga.

Vale precisar que la producción superó los mil millones de dólares en la recaudación mundial, cifra que la ubica entre los estrenos más exitosos del año en cartelera.

Además, detrás de cámaras está Andrew Stanton, ganador del Óscar y responsable de títulos como “Buscando a Nemo” y “WALL-E”, quien esta vez codirige junto a Kenna Harris.

Y, por si fuera poco, la banda sonora del largometraje incluye un tema musical original de la superestrella Taylor Swift, titulado “I Knew It, I Knew You”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TOY STORY 5” EN DISNEY+?

“Toy Story 5” llegará de forma exclusiva al catálogo de Disney+ el miércoles 23 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta sin problemas en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿DE QUÉ TRATA “TOY STORY 5”?

“Toy Story 5” presenta a Woody (voz de Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y el resto del grupo protagonista enfrentando un nuevo desafío.

Y es que la pequeña Bonnie recibe a Lilypad, una tablet con forma de rana con ideas propias sobre qué es lo mejor para su dueña.

Entonces, esa disrupción tecnológica pone en jaque el rol que los juguetes tradicionales han cumplido durante toda la franquicia.

MIRA EL TRÁILER DE “TOY STORY 5”

¿QUÉ LUGAR OCUPA “TOY STORY 5” EN LA FRANQUICIA?

Tal como lo indica su título, “Toy Story 5” es la quinta entrega de la saga y retoma la historia después de que Woody decidiera dejar la casa de Bonnie para ayudar a otros juguetes perdidos a encontrar nuevos dueños.

Así, para entender bien el punto de partida de la más reciente aventura de este universo ficticio conviene tener frescas al menos su tercera y cuarta película.

Cabe resaltar que los cuatro filmes previos, además de los cortos y los especiales de la franquicia animada, están disponibles en Disney+.

En la película animada "Toy Story 5", el grupo de juguetes liderado por Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrenta a una nueva y gran amenaza: la tecnología (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)

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