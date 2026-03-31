Esta Semana Santa, si te vas a quedar en casa y quieres disfrutar de algo más que los clásicos de siempre, debes saber que hay varias películas animadas basadas en relatos bíblicos que pueden abrir conversaciones profundas con los más pequeños del hogar sin dejar de entretenerlos. Así, ¿te gustaría verlas? Pues, si tienes ganas de organizar una maratón familiar frente a la TV, esta nota es para ti. ¡Prepárate para agregarlas a tu lista de visualizaciones!

Vale precisar que las cintas de la selección toman como base pasajes del Génesis, el Éxodo o los Evangelios, pero con tonos muy distintos: desde el musical épico, pasando por el humor... hasta el stop-motion más sobrio.

Y aunque son aptas para el público familiar, varias muestran momentos intensos, como plagas, diluvios o la crucifixión, por lo que conviene acompañar a los niños más pequeños y comentar lo que ven en pantalla.

De esta manera, podrías aprovechar la experiencia como punto de partida para hablar de justicia, perdón, miedo, esperanza y otros temas que atraviesan estas historias.

LAS 6 PELÍCULAS ANIMADAS PARA VER EN FAMILIA EN SEMANA SANTA

1. “El rey de reyes” (2025)

Empiezo la lista con "The King of Kings", película dirigida por Seong‑ho Jang y producida junto a Angel Studios, inspirada libremente en el texto “La vida de nuestro Señor” de Charles Dickens.

La trama arranca en la víspera de Navidad, cuando Dickens decide contarle a su hijo Walter “la historia más grande jamás contada”.

Así, a través de la imaginación, el niño comienza a caminar al lado de Jesús y presencia episodios como la Natividad, los milagros, la crucifixión y la resurrección.

¿Cómo verla? Está disponible en Amazon Prime Video (España), Peacock (Estados Unidos) y el portal de Angel Studios (Estados Unidos). Además, se puede alquilar y/o comprar vía iTunes.

2. “El príncipe de Egipto” (1998)

“The Prince of Egypt” es una aclamada película de DreamWorks, dirigida por Brenda Chapman, Simon Wells y Steve Hickner, que adapta el libro del Éxodo.

La trama sigue a Moisés desde que es rescatado del Nilo y es criado como príncipe, hasta que descubre sus verdaderos orígenes y se convierte en líder del pueblo hebreo, se enfrenta a su hermano adoptivo Ramsés y conduce a los israelitas fuera de Egipto.

¿Cómo verla? Está disponible en Skyshowtime y Movistar Plus+ (España). Además, se puede alquilar y/o comprar vía Claro Video, iTunes o Amazon.

3. “El arca” (2007)

“El arca” es una película argentina dirigida por Juan Pablo Buscarini que reimagina la historia del arca de Noé en clave de comedia musical, con animales antropomórficos como protagonistas.

La sinopsis habla de la convivencia caótica en el barco: distintas especies que se pelean, se enamoran, se organizan en “bandos” y tratan de sobrevivir a la travesía, mientras el diluvio es más el contexto que el foco dramático.

¿Cómo verla? Está disponible en Disney+ (Latinoamérica). Además, se puede alquilar y/o comprar vía Amazon.

"El arca" es una recreación graciosa de las desventuras vividas por los pasajeros de la enorme arca construida por Noé a pedido de Dios (Foto: Patagonik)

4. " El león de Judá" (2011)

“The Lion of Judah” es un largometraje producido por Animated Family Films, que sigue a un cordero llamado Judá y a sus amigos del establo en tiempos de la Pascua.

La sinopsis señala que los animales intentan rescatar a Judá para evitar que sea sacrificado, lo que los lleva a cruzarse con los acontecimientos de la Semana Santa en Jerusalén: la entrada de Jesús, los conflictos en el templo y, finalmente, la crucifixión y resurrección

¿Cómo verla? Está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y Estados Unidos). Además, se puede ver gratis (en inglés) vía JustWatch.

5. “El hombre que hacía milagros” (2000)

“The Miracle Maker” es una película producida entre Reino Unido y Rusia, que cuenta la vida de Jesús desde la perspectiva de varios personajes secundarios, en especial la niña Tamar, hija de Jairo.

La particularidad es que casi toda la cinta está hecha con marionetas en stop-motion, mientras que los sueños, visiones y parábolas se muestran con animación 2D tradicional, lo que ayuda a distinguir lo cotidiano de lo espiritual.

¿Cómo verla? Está disponible en Movistar Plus+ (España) y Amazon Prime Video (Estados Unidos).

6. “José: el rey de los sueños” (2000)

Cierro la lista con "Joseph: King Of Dreams", película producida por DreamWorks que adapta la historia de José, hijo de Jacob, tal como se narra en el Génesis.

El protagonista es un joven con el don de interpretar sueños, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, que termina en Egipto y, tras pasar por la cárcel y ganarse la confianza del faraón, llega a convertirse en una figura clave para salvar al pueblo del hambre.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar y/o comprar vía iTunes, Amazon, Google Play o Claro Video.

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