“Helluva Boss”, la serie animada para adultos de Amazon Prime Video, cerró la primera mitad de su temporada 3 con capítulos que mezclan reencuentros familiares y sustos. De esta manera, Blitzø, Stolas y compañía dejaron la historia en un punto emotivo. En ese sentido, los espectadores de la ficción ya se pregunta cuánto habrá que esperar por lo que sigue. Por eso, aquí te cuento cuándo vuelve la comedia musical a las pantallas, cuántos episodios restan y qué se sabe sobre futuro del show televisivo.

Vale precisar que la serie fue creada por Vivienne Medrano y se centra en Blitzø y a la gente de I.M.P.

¿Y quiénes son ellos? Pues, un grupo de demonios que acepta trabajos de asesinato en el Infierno mientras lidia con sus enredos personales.

Antes de continuar, mira una escena de “Helluva Boss”:

¿CUÁNDO LLEGA LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 3 DE “HELLUVA BOSS”?

A través del teaser oficial de la tercera temporada de la producción, Amazon Prime Video confirmó que esta se dividiría en dos partes.

Así, se ha revelado que la parte 2 está programada para lanzarse en algún momento del 2027, sin fecha exacta anunciada todavía.

Blitzø es el protagonista de la serie animada para adultos "Helluva Boss" (Foto: SpindleHorse Toons)

¿CUÁNTOS EPISODIOS FALTAN DE LA TEMPORADA 3 DE “HELLUVA BOSS”?

La parte 1 de “Helluva Boss 3” reunió siete episodios. Es decir, el capítulo 7 funciona como final de mitad de temporada.

En este, Stolas por fin se reúne con su hija Via (Octavia), Vassago se ofrece ser el mentor de la chica y el príncipe demonio le promete apoyo.

Cabe resaltar que la parte 2 sumará ocho episodios más, lo que lleva a la tercera entrega de la serie a tener quince capítulos en total.

“HELLUVA BOSS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 4?

La respuesta corta es SÍ . Tal como registra UPI, Amazon Prime Video anunció en abril del 2025 la renovación de las temporadas 3 y 4 de “Helluva Boss”.

Además, Brandon Rogers, le voz de Blitzø y coguionista, le contó a ComicBook que la ficción siempre se planeó para cuatro entregas y que el final está pensado desde hace años.

De esta manera, describió la historia como oscura y trágica, y prefirió no adelantar si el cierre será feliz o triste.

Vassago, Octavia y Stolas en una escena del episodio 7 de la tercera temporada de la serie animada para adultos "Helluva Boss" (Foto: SpindleHorse Toons)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí