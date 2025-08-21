Cinco años después del final de “BoJack Horseman”, Raphael Bob-Waksberg regresa con una nueva serie animada para adultos que espera replicar el éxito de la anterior. Se trata de “Long Story Short”, comedia narra la historia de una familia judía de clase media, donde tres hermanos viven experiencias adultas comunes mientras recuerdan su infancia profundamente religiosa. ¿Cuándo se estrenará en Netflix? ¿Quiénes son parte del reparto de voces?

“Es una auténtica emoción y un honor volver a hacer lo que más me apasiona: redactar citas destacadas para comunicados de prensa de publicaciones especializadas de Hollywood. ¡¿Quién dice que no se puede volver a casa?!”, declaró Bob-Waksberg a Tudum.

“Long Story Short” reúne al equipo de “BoJack Horseman”. Mientras Lisa Hanawalt se desempeña como productora supervisora, Noel Bright y Steven A. Cohen son productores ejecutivos para Tornante Television, y Corey Campodonico y Alex Bulkley, del estudio de animación ShadowMachine son coproductores ejecutivos.

Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Lisa Edelstein, Paul Reiser, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco y Michaela Dietz conforman el elenco de voces de la nueva serie animada de Netflix.

El matrimonio Schwooper viajando en auto con sus tres hijos en la serie animada para adultos "Long Story Short" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LONG STORY SHORT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Long Story Short’ es una comedia de animación del creador de ‘BoJack Horseman’ sobre una familia a lo largo del tiempo. Mediante saltos a momentos cruciales de su vida, vemos como los hermanos Schwooper pasan de la niñez a la edad adulta: una historia de triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.”

Por lo que he visto en el tráiler, Avi, Shira y Yoshi Schwooper lidian con los problemas de la vida adulta mientras recuerdan cómo fue su infancia junto a sus padres Naomi y Elliot. Pero no solo se enfocan en esa época, también regresan a otras etapas de sus vidas.

¿CÓMO VER “LONG STORY SHORT”?

“Long Story Short” se estrenará el viernes 22 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LONG STORY SHORT”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “LONG STORY SHORT”

Ben Feldman como Avi Schwooper

Abbi Jacobson como Shira Schwooper

Max Greenfield como Yoshi Schwooper

Lisa Edelstein como Naomi Schwartz

Paul Reiser como Elliot Cooper

Angelique Cabral como Jen Schwooper

Nicole Byer como Kendra Hooper

Dave Franco como Danny Wegbriet

Michaela Dietz como Hannah Schwooper

La familia Schwooper reunida en una cena junto a sus respectivas parejas en la serie animada para adultos "Long Story Short" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí