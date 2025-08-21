CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creado y escrito por Matt Charman (“Bridge of Spies”, “Treason”), “Rehén” (“Hostage” en su idioma original) es una miniserie británica de Netflix que se centra en el dilema que enfrenta la primera ministra británica Abigail Dalton (Suranne Jones) luego de que su esposo es secuestrado y sus captores exigen su renuncia para liberarlo. En tanto, la presidenta francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy) sufre un chantaje durante su visita oficial. ¿Quién está detrás de la conspiración que las amenaza?

Con la esperanza de llegar a un acuerdo que le permita controlar la crisis de salud que afecta a su nación, la recién elegida primera ministra británica se reúne con la presidenta francesa. Sin embargo, Toussaint solicita más de lo que Dalton esperaba por la ayuda. Además de no aceptar sus condiciones, la compromete en una conferencia de prensa a recibir a un grupo de refugiados.

En medio de esa situación, Dalton se entera de que su esposo, el Dr. Alex Anderson (Ashley Thomas) fue secuestrado por un grupo armado mientras realizaba una misión médica en la Guayana Francesa. Aunque su hija Sylvie (Isobel Akuwudike) le suplica que renuncie a su cargo político, la protagonista de “Rehén” se niega a someterse ante los secuestrados y hace un trato con Toussaint para organizar un rescate.

El Dr Alex Anderson (Ashley Thomas) es secuestrado para obligar a la primera ministra británica a renunciar en la miniserie "Rehén" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “REHÉN”?

Cuando está a punto de rescatar a Alex, la presidenta francesa recibe una mensaje que la obliga a abortar la misión. Se trata de un video sexual grabado por su hijastro Matheo Lewis (Corey Mylchreest), quien fue su amante por un tiempo. Él asegura que no compartió la grabación con nadie y se ofrece a rastrear el origen del mensaje. Pero no encuentra nada relevante.

A pesar de los consejos de su jefe de gabinete, Kofi Adomako (Lucian Msamati), Dalton busca cómo rescatar a su esposo sin informar al gabinete. Cuando Toussaint le revela que está siendo amenaza para no intervenir, intenta persuadir de unir fuerzas y descubrir a los que están detrás de todo. No obstante, Vivienne prefiere no poner en riesgo su mandato.

Sin más opciones y tras descubrir que la información se filtró a la prensa, la protagonista de “Rehén” realiza un anuncio. Pero en lugar de renunciar, explica la situación a su nación y decide poner primero su deber con el pueblo británico, lo que decepciona a Sylvie, quien habló con un periodista para presionar a su madre a hacer lo necesario para salvar a su padre.

La decisión inesperada de la primera ministra británica pone nerviosos a los secuestrados y a sus infiltrados que empiezan a cometer errores. Las mandatarias comprenden que tienen un traidor entre sus filas y ordenan investigar a todos los miembros de su equipo. Kofi Adomako se convierte en el primer sospechoso, no obstante, es él quien descubre que Adrienne Pelletier (Jehnny Beth), la jefa de gabinete de Toussaint, es la informante de los secuestradores.

Saskia Morgan (Sophie Robertson), la novia de Matheo Lewis (Corey Mylchreest), también trabaja para el secuestrador en la serie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “REHÉN”?

Aunque Pelletier se niega a revelar el nombre de su verdadero jefe, las mandatarias deciden unir fuerzas y consiguen rescatar al esposo de Dalton. En tanto, para retomar el control, el líder de los secuestradores viaja a Londres y organiza a su equipo para causar caos en la ciudad: fingen ser policías y causan un alboroto, además atacan a un ministro. Todo esto provoca que el gabinete de Dalton someta a votación su destitución.

Mientras lidia con el escándalo por su video sexual, la presidenta francesa se compromete a ayudar con la crisis sanitaria y a retomar los objetivos con los que asumió el poder y los que dejó de lado por sugerencia de su esposo, de quien decide divorciarse a pesar de que es el dueño de un conglomerado de medios.

¿Quién está detrás de las amenazas?

La pesadilla de Dalton aún no ha terminado, ya que el secuestrador se comunica con ella y le asegura que Pelletier no es su única agente. En ese momento, Saskia Morgan (Sophie Robertson), la novia de Matheo, visita el hospital en el que está internado el padre de la primera ministra británica y lo asesina. Luego intenta eliminar a Adrienne, pero falla.

Gracias a ese último movimiento del secuestrador, las jefas de estado consiguen un nombre: Shagan. Además, Matheo descubre el engaño de su novia al encontrar su computadora. La lleva a Downing Street con la esperanza de ayudar a desenmascarar a los culpables sin imaginar que se trata de una bomba para eliminar a Dalton.

Antes de que el secuestrador active el explosivo, Dalton y Toussaint descubren que el hombre detrás de todo es el capitán John Michael Shagan y que Saskia Morgan pertenencia al tercer Batallón de los Guardias de Highland, que fue eliminado en el último recorte de presupuesto de Dalton. Pero hay alguien con más poder que lo ayuda, el general Livingston, quien está enojado porque redujeron el presupuesto militar.

¿La primera ministra británica sobrevive?

Abigail Dalton sobrevive al atentado, pero Vivienne Toussaint fallece protegiendo a Matheo. Luego de que Dalton pierde la confianza de su gabinete, Dan Ogilvy asume como primer ministro interino y declara estado de emergencia en todo el país, con las fuerzas militares al mando del general Livingston. En tanto, Abigail reúne a su equipo: Ayesha, Zadie, Tristan y Kofi, para descubrir quien está detrás del complot golpista.

No tarda en llegar hasta Livingston. Cuando lo confronta, él niega sus acusaciones, pero un error lo sentencia. Dalton recupera su cargo, pero antes de que pueda celebrar, Shagan encuentra la casa de seguridad donde está su familia y amenaza con asesinarlos si no acude a su encuentro sola.

¿Qué busca Shagan? Venganza. Aunque trabajaba con Livingston, lo desobedeció para matar a Dalton porque la culpa de la muerte de su prometida y su hija no nacida por una orden que dio en el pasado. Mientras Abigail habla con Shagan, Matheo llama a emergencia y ayuda a escapar a Sylvie de la vigilancia de Saskia, quien no puede matarlo y prefiere huir.

Cuando Shagan está a punto de matar a Dalton y a su esposo, Sylvie aparece en escena con la pistola de Saskia dispuesta a disparar contra el secuestrador. Abigail intenta tranquilizarla y le asegura que la policía se hará cargo, pero Shagan la presiona para que acabe con su vida, le revela que asesinó a su abuelo, provocando que la joven apriete el gatillo.

Al final de “Rehén”, Shagan muere, Sylvie es liberada tras su arresto y Dalton brinda una conferencia de prensa en la que rinde homenaje a Toussaint y convoca a elecciones generales para crear un nuevo mandato que ayude a arreglar el país con firmeza.

En conversación con RadioTimes, Suranne Jones habló sobre lo que pasó con Sylvie. “Al final, lo que ocurre con Sylvie es impactante, porque el coste que Abigail y su familia han tenido que soportar para lograr lo que ella quiere para el país y para no enfrentarse a los terroristas es enorme. Pero ella no se rindió, es una luchadora”.

Después de que lo que pasó Abigail Dalton (Suranne Jones) con su esposo e hija, convoca a elecciones generales al final de la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “REHÉN”?

“Rehén” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

