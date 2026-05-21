A pesar de que la segunda temporada de “Gen V” dejó varias preguntas cruciales sin responder, Amazon Prime Video decidió no renovar la serie para una tercera temporada. Tras la cancelación, los creadores Eric Kripke y Adam Goldberg confirmaron que el elenco se integraría directamente a la quinta y última temporada de “The Boys” para cerrar sus respectivos arcos narrativos. No obstante, también revelaron los planes que tenían para los próximos episodios del spin-off. Entonces, ¿cómo habría continuado la historia de la nueva generación de superhéroes creados con el Compuesto V?

La primera entrega del spin-off fue un éxito rotundo, pero los niveles de audiencia disminuyeron en la segunda temporada. Esto sumado a las complicaciones en el guion tras el trágico fallecimiento del actor Chance Perdomo y los retos logísticos y creativos para continuar con el proyecto, provocó que no fuera renovada para una tercera temporada.

La quinta y última temporada de “The Boys” terminó el 20 de mayo de 2026 y tal como fue anunciado, los personajes principales de “Gen V” aparecen brevemente en el octavo episodio. Luego de ser rescatados por la resistencia, escapan hacia Canadá como fugitivos y no participan en la batalla final.

En el final de "The Boys", Annie January (Starlight) le prohibe a Marie (Jaz Sinclair) sumarse a la batalla letal argumentando que la mejor forma de ayudar es salvando vidas (Foto: Amazon MGM Studios)

EL PLAN ORIGINAL PARA LA TEMPORADA 3 DE “GEN V” ANTES DE LA CANCELACIÓN

En una entrevista con Variety por el final de “The Boys”, el creador Eric Kripke reveló cómo la tercera temporada de “Gen V” habría continuado la historia si no hubiera sido cancelada. Aseguró que está buscando la manera de continuar esta historia y espera poder lograrlo, o al menos traer de vuelta a algunos de los personajes.

“Si hubiéramos hecho más de ‘Gen V’, en el final habríamos dejado muy claro que el testigo se pasaba de Annie a Marie para el buen superhéroe que sigues. Me encantaría encontrar la manera de continuar esa historia. Estamos en la fase embrionaria de ver si hay alguna idea que nos guste de verdad. Es como si hubiera bombas nucleares sueltas. Stan Edgar básicamente está renegando de las relaciones con los superhéroes, así que estas personas que han sido mimadas y protegidas todo este tiempo ahora están de repente en la naturaleza”, señaló.

Asimismo, agregó: “¿Quién intenta ser Jessica Jones y quién intenta ser un supervillano? Esto lleva a lugares realmente fascinantes que me encantaría ver, y la esperanza era que íbamos a poner a los chicos de ‘Gen V’ en medio de todo eso. Pero ojalá aún podamos hacerlo, y podamos traer a algunos de esos personajes a algunas de las historias de las que estamos hablando.”

Sobre lo que tenía planeado para los protagonistas de “Gen V”, Eric Kripke detalló: “Los desafíos argumentales que habrían tenido que afrontar eran casi una metáfora de la vida adulta joven: te encuentras solo en el mundo, sin infraestructura ni empleos. ¿Cómo te labras un futuro y cómo lidias con que algunos superhéroes simplemente elijan ser villanos?”

En el episodios final de "The Boys", Marie, Emma y Jordan asumen la tarea de contrabandear y proteger a un grupo de fugitivos y leales de Vought fuera del país (Foto: Amazon MGM Studios)

EL UNIVERSO DE VOUGHT CONTINÚA TRAS EL FINAL DE “THE BOYS”

Después de la cancelación de “Gen V” y el final de “The Boys”, se da inicio al Vought Cinematic Universe (VCU), que prepara otras series spin-off, incluyendo la precuela “Vought Rising” y el spin-off “The Boys: México”.

Tras las declaraciones de Eric Kripke, es posible que los personajes de “Gen V” vuelvan en algún episodio de estas futuras producciones de Amazon Prime Video.

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