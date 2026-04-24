¡“Gen V” no tendrá temporada 3 en Amazon Prime Video! Y es que, para tristeza de los fans de el spin-off juvenil de “The Boys”, la producción se despide de las pantallas después de solo dos entregas... dejando varias dudas entre los seguidores del universo de Vought. Entre ellas: ¿qué motivó la decisión? ¿Qué pasará con sus personajes? ¿Cómo encaja esto en los planes futuros de la franquicia en el streaming? Así, si te gustaría resolver tales interrogantes, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo se estrenó en el 2023 y cerró su segunda temporada en octubre del 2025, enlazando directamente con los acontecimientos que veremos en la recta final de “The Boys”.

Este sigue a un grupo de estudiantes con poderes en una universidad de élite controlada por Vought, donde la competencia, las pruebas extremas y el marketing de superhéroes revelan el lado más oscuro de esta formación.

Entonces, a lo largo de sus capítulos, la serie combina humor negro, comentarios sobre la fama y secuencias de acción sangrientas, manteniendo el tono irreverente que hizo popular a la ficción original.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gen V”:

¿POR QUÉ “GEN V” NO TENDRÁ TEMPORADA 3?

El viernes 24 de abril del 2026, medios como Deadline, Variety y The Hollywood Reporter anunciaron que Amazon Prime Video optó por no seguir adelante con una tercera temporada de la producción.

Así, se ha confirmado que “Gen V” terminó tras dos tandas de episodios.

Y si bien no hay una explicación oficial sobre la decisión, todo parece indicar que la plataforma de streaming prefiere concentrar sus recursos en cerrar bien la historia principal y lanzar solo spin-offs estratégicos, en lugar de multiplicar sus proyectos.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERSONAJES DE “GEN V”?

Los productores Eric Kripke y Evan Goldberg han asegurado que su intención es continuar las tramas de los estudiantes de Godolkin en la temporada 5 de “The Boys” y en futuros títulos del universo de Vought.

Es decir, volverás a ver a los personajes, aunque ya no en su propio show televisivo.

Por lo tanto, quienes sigan la serie original, no perderán el hilo de lo que ocurra con estos jóvenes héroes y antihéroes.

¿QUÉ ES “VOUGHT RISING” Y CÓMO SIGUE EL UNIVERSO DE “THE BOYS”?

En paralelo a la cancelación de “Gen V”, Amazon Prime Video ya tiene en marcha “Vought Rising”, una precuela prevista para estrenarse en el 2027.

Esta se ambienta en los años 50 y explorará los orígenes de la empresa Vought y sus primeras maniobras con superhéroes.

Por otro lado, el universo también se expandirá con “The Boys: Mexico”, un spin-off aún en desarrollo.

Y tú, ¿estás de acuerdo con la noticia?

La trama de la serie "Gen V" se desarrolla en la única universidad estadounidense para superhéroes (Foto: Amazon MGM Studios)

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