Marie Moreau es el personaje principal de la serie "Gen V", el spin-off de "The Boys". Ella está interpretada por la actriz estadounidense Jaz Sinclair (Foto: Amazon MGM Studios)
Marie Moreau es el personaje principal de la serie "Gen V", el spin-off de "The Boys". Ella está interpretada por la actriz estadounidense Jaz Sinclair (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

¡“Gen V” no tendrá temporada 3 en ! Y es que, para tristeza de los fans de el spin-off juvenil de , la producción se despide de las pantallas después de solo dos entregas... dejando varias dudas entre los seguidores del universo de Vought. Entre ellas: ¿qué motivó la decisión? ¿Qué pasará con sus ? ¿Cómo encaja esto en los planes futuros de la franquicia en el streaming? Así, si te gustaría resolver tales interrogantes, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que el show televisivo se estrenó en el 2023 y cerró su segunda temporada en octubre del 2025, enlazando directamente con los acontecimientos que veremos en la recta final de “The Boys”.

Este sigue a un grupo de estudiantes con poderes en una universidad de élite controlada por Vought, donde la competencia, las pruebas extremas y el marketing de superhéroes revelan el lado más oscuro de esta formación.

Entonces, a lo largo de sus capítulos, la serie combina humor negro, comentarios sobre la fama y secuencias de acción sangrientas, manteniendo el tono irreverente que hizo popular a la ficción original.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gen V”:

¿POR QUÉ “GEN V” NO TENDRÁ TEMPORADA 3?

El viernes 24 de abril del 2026, medios como , y anunciaron que Amazon Prime Video optó por no seguir adelante con una tercera temporada de la producción.

Así, se ha confirmado que “Gen V” terminó tras dos tandas de episodios.

Y si bien no hay una explicación oficial sobre la decisión, todo parece indicar que la plataforma de streaming prefiere concentrar sus recursos en cerrar bien la historia principal y lanzar solo spin-offs estratégicos, en lugar de multiplicar sus proyectos.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERSONAJES DE “GEN V”?

Los productores Eric Kripke y Evan Goldberg han asegurado que su intención es continuar las tramas de los estudiantes de Godolkin en la temporada 5 de “The Boys” y en futuros títulos del universo de Vought.

Es decir, volverás a ver a los personajes, aunque ya no en su propio show televisivo.

Por lo tanto, quienes sigan la serie original, no perderán el hilo de lo que ocurra con estos jóvenes héroes y antihéroes.

¿QUÉ ES “VOUGHT RISING” Y CÓMO SIGUE EL UNIVERSO DE “THE BOYS”?

En paralelo a la cancelación de “Gen V”, Amazon Prime Video ya tiene en marcha “Vought Rising”, una precuela prevista para estrenarse en el 2027.

Esta se ambienta en los años 50 y explorará los orígenes de la empresa Vought y sus primeras maniobras con superhéroes.

Por otro lado, el universo también se expandirá con “The Boys: Mexico”, un spin-off aún en desarrollo.

Y tú, ¿estás de acuerdo con la noticia?

La trama de la serie "Gen V" se desarrolla en la única universidad estadounidense para superhéroes (Foto: Amazon MGM Studios)
La trama de la serie "Gen V" se desarrolla en la única universidad estadounidense para superhéroes (Foto: Amazon MGM Studios)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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