La segunda temporada de “Gen V” ha despertado mucha emoción en sus seguidores y al mismo tiempo cierta tensión por todo lo que está alrededor de cada capítulo y sus emocionantes giros inesperados. Y casualmente eso fue lo que presenciamos en el cierre de esta entrega, el cual no decepcionó a nadie por sus sorpresas y por lo que significa eso para el futuro de la franquicia.

En medio del reciente estreno del episodio final de “Gen V” - Temporada 2, es importante que desglosemos todo lo que se ha mostrado con la finalidad de que no queden mayores dudas, aunque a veces eso resulte algo complicado debido al misterio que los mismos guionistas y productores han querido que se mantenga presente.

Teniendo en cuenta todo eso, en las líneas posteriores de este artículo te iré contando cómo se ha orquestado el final de la temporada. Eso quiere decir que habrá muchos spoilers, por lo que es tu decisión continuar con la lectura o retirarte para que disfrutes tú mismo cada una de las escenas de la producción de Amazon Prime Video.

EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

El gran antagonista

Durante buena parte de la temporada, el enemigo parecía ser Dean Cipher (interpretado por Hamish Linklater) al frente de Godolkin University, manipulando supes y llevando adelante una ideología de “los fuertes deben sobrevivir”. Pero en el episodio anterior se da un giro crucial: él no era el verdadero poder detrás del trono. La mente que todo lo orquestaba era Thomas Godolkin, quien había estado controlando cuerpos ajenos a través de su poder telepático.

Este golpe de guion le da peso al final: estamos ante un villano que no solo manipula a otros, sino que forma parte del origen mismo de la universidad, del programa que gestó a los supes. Esa revelación cambia cómo vemos todo lo anterior y lo que podría suceder en el futuro de esta franquicia.

Thomas Godolkin es el verdadero villano de "Gen V" - Temporada 2 (Foto: Amazon Prime Video)

El duelo final en el campus de Godolkin

En el episodio final, titulado Trojan, vemos cómo Marie Moreau (Jaz Sinclair) y sus amigos llegan al enfrentamiento decisivo. Luego de que Godolkin retomara cuerpo propio (gracias al “trabajo” de Marie quien lo curó en un momento clave) y lanzara su plan de “depurar a los supes inútiles”, la situación estalla: los alumnos de la universidad son convocados al campo de entrenamiento, la violencia explota, y el enfrentamiento se vuelve físico.

La secuencia está cargada de adrenalina, caos, sacrificio y tensión moral: los protagonistas tienen que decidir si matar o dejar vivir, si ceder al miedo o avanzar pese al riesgo.

El suero Compound V y la revelación de la versión “V1”

Godolkin revela que en realidad se inyectó una versión llamada “V1”, lo que lo hace funcionalmente inmortal, lo cual explica su sobrevivencia y dominio desde hace décadas.

Esto es significativo porque amplía el lore de la franquicia: no solo se trata de supes generados por Compound V, sino de variantes, de experimentos, lo que abre muchas puertas de cara a los spin‑offs y a la quinta temporada de “The Boys”.

La resistencia toma forma y nos lleva a “The Boys” - Temporada 5

El cierre de la temporada nos regala una escena final que, sinceramente, deja emocionado a cualquier fanático de la saga. Justo cuando Marie y el resto del grupo están escapando de Vought, sin rumbo claro y con el corazón latiendo a mil, aparecen dos figuras clave del universo de “The Boys”: Annie January (mejor conocida como Starlight) y A-Train. Verlos juntos no es casualidad: representan dos caras del conflicto con Homelander y, ahora, están al frente de lo que parece ser la resistencia.

El momento en el que Annie los recibe es casi simbólico. Ella les da la bienvenida a algo más grande que ellos mismos: una lucha organizada contra Vought y los Supes corruptos. Y, aunque eso ya era emocionante por sí solo, el remate lo da A-Train, quien aparece y suelta la frase final de la temporada mientras suena “The Hand That Feeds” de Nine Inch Nails.

“¿Todo esto?”, dice A-Train, mirando cómo todos están parados, hablando a plena vista. “Todos parados aquí, hablando tonterías al aire libre. Esto es lo primero a lo que le voy a poner una bala. Ahora son jodidos rebeldes. Actúen como tal”, añade. Esa línea final, con ese tono crudo y directo, resume todo lo que viene: los personajes ya no son estudiantes, ni experimentos, ni simples sobrevivientes. Ahora son parte de una insurgencia.

Y lo más interesante es ver a A-Train en ese rol. Después de haber pasado tanto tiempo como un peón más de Vought, su presencia al lado de Starlight marca una especie de redención. Está claro que la batalla contra Homelander va a necesitar más que fuerza: se requiere estrategia, lealtad y una causa real por la que pelear. “Gen V” terminó no solo con una escena fuerte, sino con una promesa clara: esto recién empieza.

Jessie T. Usher como A-Train en el capítulo final de "Gen V" - Temporada 2 (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.