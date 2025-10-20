Después de semanas de caos, secretos revelados y superpoderes fuera de control, “Gen V” llega a su gran final. El episodio 8 promete cerrar la segunda temporada con todo lo que amamos del universo de “The Boys”: violencia desmedida, traiciones inesperadas y ese toque de crítica mordaz que deja al público sin aliento. Si pensabas que ya habías visto lo peor de la Godolkin University, prepárate… porque este último capítulo promete volarlo todo por los aires.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “GEN V” - TEMPORADA 2?

El episodio 8 se estrena el miércoles 22 de octubre de 2025. Como en semanas anteriores, estará disponible en Amazon Prime Video. La producción mantiene su calendario de estrenos semanal, con un nuevo episodio cada miércoles hasta el final, programado para este 22 de octubre.

La segunda temporada de "Gen V" tiene ocho episodios, al igual que la primera entrega (Foto: Amazon MGM Studios)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Este capítulo estará disponible en Prime Video a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Según el país donde vivas, esta hora varía. A continuación, la tabla con los horarios locales actualizados para América Latina y otras regiones clave:

País / Región Hora local de estreno (22 oct) EE. UU. (Pacífico, PT - PDT) 12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT) 3:00 a.m. México (CDMX) 1:00 a.m. Guatemala 1:00 a.m. Honduras 1:00 a.m. El Salvador 1:00 a.m. Nicaragua 1:00 a.m. Costa Rica 1:00 a.m. Panamá 2:00 a.m. Colombia 2:00 a.m. Perú 2:00 a.m. Ecuador 2:00 a.m. Venezuela 3:00 a.m. Bolivia 3:00 a.m. Paraguay 4:00 a.m. Chile 4:00 a.m. Argentina 4:00 a.m. Uruguay 4:00 a.m. Brasil (Brasilia, BRT) 4:00 a.m. España (Madrid) 8:00 a.m. Reino Unido (Londres) 8:00 a.m.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “GEN V”?

Puedes ver “Gen V” únicamente en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Si ya tienes una cuenta de Amazon Prime, no necesitas pagar extra: la serie está incluida.

¿QUÉ ESPERAR DEL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

En el episodio final, la tensión llega a su punto máximo cuando Godolkin pone en marcha su despiadado plan para eliminar a todos los Supes considerados indignos. Mientras el caos se apodera de la universidad, Marie y su grupo deberán dejar a un lado sus diferencias para detenerlo antes de que todo se convierta en una masacre.

Pero la confianza sigue siendo un problema: Marie aún desconfía de Cate y se niega a devolverle sus poderes, una decisión que podría costarles caro en plena batalla. Al mismo tiempo, las visiones de Annabeth advierten un posible destino fatal para Marie, y la Hermana Sage deja entrever que alguien deberá sacrificarse para salvarlos a todos.

Por otro lado, Polarity podría convertirse en el factor decisivo del enfrentamiento. Gracias a sus poderes magnéticos, logra resistir la influencia de Godolkin, aunque advierte a Marie sobre los peligros de usar sus habilidades basadas en la sangre con demasiada frecuencia.

Todo apunta a que este episodio revelará verdades ocultas sobre los verdaderos planes de Godolkin y el papel de Stan Edgar, mientras los fans esperan con ansias una posible aparición de Homelander. Si esto ocurre, no solo sería un cierre explosivo, sino también el puente directo hacia la próxima temporada de “The Boys”, prometiendo una conexión aún más intensa entre ambos mundos.

