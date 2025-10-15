Con el final de la temporada 2 a la vista, “Gen V”, el spin-off universitario de “The Boys,” sube la temperatura del debate sobre una posible temporada 3 en Prime Video próxima pieza clave del universo de “The Boys”.

Gen V” que muestra a la primera generación de superhéroes que descubre el origen de sus poderes en el Compuesto V, con una estructura universitaria que permite rotación de personajes y continuidad de conflictos más allá de un curso académico,

HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA DE “GEN V” EN PRIME VIDEO

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de renovación ni de cancelación para una temporada 3 de “Gen V”, por lo que el estado sigue pendiente mientras culmina la emisión de la temporada 2 en Prime Video. Aun así, por su diseño de serie universitaria y su rol dentro del universo de “The Boys”, podrían explorarse tramas como la reconfiguración del poder en Godolkin, nuevas estrategias de Vought y cruces más directos con la serie matriz, algo que críticos han señalado como parte de la “sangre fresca” que aporta el spin-off.​

La mayor parte de "Gen V" se desarrolla en la ficticia Universidad Godolkin y sus alrededores (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

La temporada 2 tiene 8 episodios, con un estreno de tres capítulos el 17 de septiembre de 2025 y lanzamientos semanales posteriores hasta su final programado para el 22 de octubre de 2025.

La segunda temporada de "Gen V" se estrenó el 17 de septiembre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “GEN V”?

“Gen V” se ve en Prime Video como parte del catálogo original del servicio, con estrenos según la ventana marcada en su calendario de temporada 2. Las guías de estrenos y páginas especializadas confirman la disponibilidad y el plan de lanzamientos en la plataforma.

