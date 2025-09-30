Los suscriptores de Amazon Prime Video ya están familiarizados con la adrenalina de “Gen V”, el intenso spin-off de “The Boys” estrenado en 2023. Con sus “supes” potenciados por el Compuesto V y sus tramas oscuras, la serie rápidamente ha conquistado a una legión de fans, sobre todo tras el estreno de los tres primeros episodios de la segunda temporada. Pero más allá de las pantallas, hay una pregunta que muchos espectadores se hacen: ¿dónde está realmente la Universidad Godolkin?

¿DÓNDE FUERON LAS GRABACIONES DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Aunque la historia se ambienta en Nueva York, la magia ocurre mucho más al norte. “Gen V” se filmó por completo en Toronto, Ontario , una ciudad que se ha ganado el apodo de “Hollywood del Norte” gracias a la cantidad de producciones que allí se ruedan. Créditos fiscales, escenarios urbanos versátiles y paisajes naturales convierten a Toronto en el lugar perfecto para recrear ambientes estadounidenses sin salir de Canadá.

El corazón de la serie, la ficticia Universidad Godolkin, se construyó a partir de varios campus reales. El principal es la Universidad de Toronto Mississauga , donde tanto interiores como exteriores se transformaron en el centro de formación de los jóvenes supes.

Allí, el Teatro Erindale Studio se convirtió en un recurso clave para las escenas bajo techo. Sin embargo, otros espacios también brillan en pantalla, como Massey College , la Universidad Victoria y el Estadio Sobeys de la Universidad de York , que pasó a llamarse “Estadio Godolkin” dentro de la narrativa.

“GEN V” DESPLEGÓ SU ACCIÓN EN DIFERENTES LOCACIONES POR TORONTO Y SUS ALREDEDORES

El Área de Conservación Claireville en Brampton, el Autocine Stardust en Newmarket y el Centro Suroeste de Atención Forense de Salud Mental son solo algunos de los escenarios que dan vida al universo de los supes. Además, varias calles del centro, como St. Clair Avenue West, se convierten en pasillos donde los poderes desatan el caos.

Si ya estás pensando en visitar la ciudad, lo ideal es planear tu viaje entre mayo y junio. En primavera, Toronto despliega temperaturas suaves, eventos culturales y un ambiente vibrante sin las multitudes sofocantes del verano ni el frío extremo del invierno. Es la temporada perfecta para recorrer locaciones de cine y disfrutar del 6ix con calma.

Aunque Toronto es un lugar hermoso para visitar durante todo el año, la mayoría de los residentes recomiendan visitarlo a finales de la primavera (Foto: EFE)

DETALLES IMPORTANTES SI PLANEAS VISITAR TORONTO

Moverse por Toronto es sencillo gracias a su eficiente red de autobuses, tranvías y taxis. Sin embargo, si tu idea es seguir las huellas de Marie Moreau y compañía en cada rincón de la producción, quizá quieras alquilar un coche o usar aplicaciones de transporte compartido para llegar con más facilidad a los puntos de rodaje fuera del centro.

Por ahora, no existen tours oficiales de “Gen V”, principalmente porque la Universidad de Toronto Mississauga sigue funcionando a pleno como centro académico y los estudiantes necesitan su espacio. Aun así, nada impide que los fans realicen una ruta autoguiada, cámara en mano, por los lugares más emblemáticos de la serie. Con suerte, incluso te toparás con otros seguidores que reviven escenas míticas como el ataque de Homelander.

Eso sí, no todo tiene que girar en torno a los supes. Toronto ofrece un abanico enorme de actividades: desde navegar en crucero por el puerto con vistas a la Torre CN, hasta explorar la cervecería Steam Whistle, el histórico Distillery District o el Salón de la Fama del Hockey. Y si buscas un respiro natural, siempre puedes organizar una excursión a las icónicas cataratas del Niágara.

Para completar la experiencia, no olvides la gastronomía local. Restaurantes de lujo como Harriet’s Rooftop o Madrina Bar Y Tapas conviven con zonas gastronómicas internacionales de precios accesibles.

Entre las especialidades canadienses, la poutine y las barritas Nanaimo son un imperdible. Y al caer la noche, puedes descansar en hoteles céntricos como el Omni King Edward o el InterContinental Toronto, o ahorrar en cadenas confiables como Radisson o Delta. Sea cual sea tu elección, Toronto no solo te hará sentir dentro de “Gen V”, también te hará querer volver.

