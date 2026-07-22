“Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más populares y exitosos de los últimos años, junto a otras series como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Solo Leveling”. Desde el estreno de su primera temporada, en octubre de 2020, la adaptación del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami realizada por el estudio MAPPA superó todas las expectativas y se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Cada nueva temporada consigue excelentes calificaciones y aumenta el número de seguidores, que esperan con ansias la cuarta entrega.

La cuarta entrega adaptará la segunda parte de The Culling Game e incluirá los enfrentamientos más caóticos y definitivos de este arco. De hecho, el primer avance de los nuevos episodios muestra breves escenas de la brutal batalla de Kinji Hakari contra Hajime Kashimo. Asimismo, se brinda un vistazo de Yuki Tsukumo y Choso formando equipo para enfrentar a Kenjaku, quien se reúne con altos mandos del gobierno de los Estados Unidos.

Lamentablemente, la nueva temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene fecha de estreno, así que mientras esperas novedades sobre los próximos capítulos, podría volver a ver la historia de Yuji Itador desde el principio. No solo podrás revivir los mejores momentos de la serie, también estarás listo para los siguientes eventos emocionantes. Entonces, ¿en qué plataformas de streaming está disponible el popular anime?

Los doce episodios de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se emitieron originalmente entre el 8 de enero y el 27 de marzo de 2026. Y finalmente llegaron a Netflix (Foto: Mappa)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTÁ DISPONIBLE “JUJUTSU KAISEN”?

A propósito de la llegada de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” a Netflix (a partir del 22 de julio de 2026), te comparto la lista de las plataformas de streaming en las que puedes ver cada una de las entregas del aclamado anime. Por supuesto, Crunchyroll encabeza la lista, ya que emite la serie en simultáneo con la cadena japonesa.

Crunchyroll

Las tres primeras temporadas y 59 episodios principales de “Jujutsu Kaisen” están disponibles en Crunchyroll, tanto en su catálogo en Estados Unidos como en Latinoamérica. En la plataforma de anime por excelencia puedes encontrar la serie con subtítulos y doblaje. También puedes ver la película precuela “Jujutsu Kaisen 0”.

Netflix

Mientras en Netflix Asia, la tercera temporada se estrenó de forma semanal desde el 9 de enero de 2026, en Netflix USA y Latinoamérica, los últimos episodios están disponibles a partir del 22 de julio.

Además de las tres temporadas, Netflix incluye en su catálogo la película precuela “Jujutsu Kaisen 0”.

HBO Max

En varios países de Latinoamérica, el catálogo de HBO Max incluye las tres temporadas de “Jujutsu Kaisen” con opciones de doblaje y subtítulos. La última entrega llegó a esta plataforma de streaming el 14 de julio de 2026.

Disney+

La tercera entrega, que adaptó tres arcos argumentales consecutivos del manga: Arco de la Ejecución de Itadori (Itadori’s Extermination Arc), Arco de las Preparaciones (Perfect Preparation Arc) y Arco del Juego de la extincion - Parte 1 (The Culling Game Arc: Part 1), también está disponible en Disney+, en Latinoamérica y España. No obstante, esta plataforma solo tiene la primera y la última entrega.

Hulu

Este servicio de streaming cuenta con los derechos de emisión en territorio estadounidense. Tiene en su catálogo las temporadas 1 y 2, y sumó la temporada 3 recientemente a su plataforma.

Amazon Prime Video

Las tres temporadas de “Jujutsu Kaisen” también están disponibles en Amazon Prime Video, así que, si tienes una suscripción a esta plataforma puedes ver todos los episodios del anime. No obstante, la disponibilidad puede variar en cada región.

En Estados Unidos, Prime Video permite ver la serie vinculando el canal de Crunchyroll (Crunchyroll Amazon Channel), o bien mediante la opción de compra digital por episodios o temporadas a través de su tienda.

Las tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la primera parte del arco de The Culling Game, está disponible en las principales plataformas de streaming (Foto: Mappa/ TOHO Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí