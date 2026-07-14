La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” ya está disponible en HBO Max, sumándose al amplio catálogo del famoso servicio de streaming. Así, quienes aún no se han puesto al día con el anime—o aquellos que quieren volver a disfrutarlo—tienen una nueva opción para seguir la historia del ’Culling Game’ (‘Juego del Sacrificio’) sin depender de una sola plataforma. Entonces, ¿te gustaría saber exactamente qué narra esta entrega de la serie y en qué territorios puedes verla ahora sin problemas? Pues, aquí te lo cuento.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más comentados de su generación, con un público que combina a lectores del manga de Gege Akutami y a los espectadores que llegaron solo por la adaptación animada.

En ese sentido, el estudio MAPPA, responsable también de producciones como “Chainsaw Man”, es el encargado de llevarlo a las pantallas con un destacado nivel de calidad.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Esta tercera tanda de episodios del anime adapta el arco conocido como el ‘Juego del Sacrificio’.

Así, la historia arranca luego de la destrucción de Shibuya, con los practicantes de hechicería en crisis y una nueva amenaza orquestada por el villano Kenjaku.

En este contexto, un velo cae sobre distintas zonas del país, y diez colonias en todo Japón se convierten en escenario de un juego mortal entre hechiceros y maldiciones.

¿El objetivo central para Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y el resto del grupo? Pues, plantarle cara a Kenjaku y liberar a Satoru Gojo, quien permanece sellado en la Prisión Confinadora.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿CUÁNDO LLEGÓ LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” A HBO MAX?

La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” llegó a HBO Max Latinoamérica el martes 14 de julio del 2026, con doblaje al español, además de la opción de verla en japonés con subtítulos.

Por lo tanto, si te encuentras en América Latina y quieres disfrutar de esta tanda de capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

Antes de arrancar la tercera entrega de la serie, el orden recomendado es el siguiente:

La temporada 1 (arco introductorio y Evento de Intercambio Kioto-Tokio).

(arco introductorio y Evento de Intercambio Kioto-Tokio). La temporada 2 (arco de Hidden Inventory/Premature Death y el Incidente de Shibuya).

(arco de Hidden Inventory/Premature Death y el Incidente de Shibuya). La película “Jujutsu Kaisen 0”, que funciona como precuela centrada en Yuta Okkotsu.

Importante: en Latinoamérica, toda la franquicia puede verse en HBO Max; a nivel internacional, la plataforma por excelencia es Crunchyroll.

La clásica katana cruzada de Yuta Okkotsu del anime "Jujutsu Kaisen" es utilizada para canalizar su inmensa cantidad de energía maldita (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí