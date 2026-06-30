Si eres fan de “Jujutsu Kaisen”, seguro tienes una opinión formada sobre qué episodios del anime valieron la pena y cuáles se sintieron de relleno. Así, las cifras del portal IMDb revelan que el público general piensa muy parecido y ya tiene claro qué partes de la historia destacan y cuáles se quedan atrás. Por eso, si quieres saber cuál es el capítulo que más entusiasmó a los espectadores y cuál quedó como el menos querido dentro del catálogo de la serie en Crunchyroll, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción sigue a Yuji Itadori, un chico de secundaria con una fuerza física fuera de lo común que, para evitar los clubes deportivos, se mete en el club de ocultismo del colegio.

Allí entra en contacto con un talismán maldito: el dedo de Ryomen Sukuna, una de las maldiciones más poderosas del mundo, y termina tragándoselo para salvar a sus amigos, convirtiéndose en el recipiente de ese demonio.

Desde ese momento, el muchacho es reclutado por los hechiceros jujutsu, una organización de chamanes que usan energía maldita para combatir criaturas nacidas de las emociones negativas de los humanos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen”:

¿CUÁL ES EL EPISODIO MEJOR VALORADO DE “JUJUTSU KAISEN” SEGÚN IMDB?

De acuerdo con IMDb, el episodio con la calificación más alta del anime es “Sendai Colony” (“Colonia de Sendai“), el duodécimo y último capítulo de la temporada 3, transmitido el pasado 26 de marzo del 2026.

Así, con una duración de 27 minutos, alcanzó una extraordinaria nota de 9.8 sobre 10, con más de 44 mil votos.

Cabe resaltar que “Sendai Colony” sigue a Yuta Okkotsu enfrentando a diversos rivales en simultáneo dentro de los ‘Culling Games’, en una secuencia que combina enfrentamientos individuales, técnicas de expansión de dominio y un giro final que reordena el poder entre los personajes.

De esta manera, su alto voltaje, sus coreografías de pelea elaboradas y sus revelaciones clave, conquistaron al público.

La temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" muestra el enfrentamiento entre Yuta Okkotsu y el espíritu maldito de grado especial Kurourushi (Foto: MAPPA)

¿CUÁL ES EL EPISODIO PEOR VALORADO DE “JUJUTSU KAISEN” SEGÚN IMDB?

En el otro extremo se ubica “Boredom” (“Aburrimiento”), el episodio 8 de la primera temporada de “Jujutsu Kaisen”, emitido el 21 de noviembre del 2020 con una duración de 24 minutos.

Lo cierto es que este capítulo registra en IMDb una calificación de 7.4 sobre 10, con cerca de 9.1 mil votos.

Y si bien es una nota que se mantiene en terreno positivo, queda bastante por debajo del promedio general de la serie.

Importante: “Boredom” funciona como la previa al torneo de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kioto, con Fushiguro y Kugisaki recibiendo la visita de sus contrapartes Todo y Mai.

Es decir, se trata de un episodio de transición, más enfocado en presentar personajes nuevos que en ofrecer acción intensa, lo que explica por qué una parte del público lo sintió más flojo en comparación con otros tramos de la historia.

Y tú, ¿estás de acuerdo con estas elecciones?

Aoi Todo es uno de los estudiantes de tercer año de la sucursal de Kioto en el anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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