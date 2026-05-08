En todo fandom, hay capítulos que se vuelven leyenda, mientras que otros que se quedan muy abajo en la lista de favoritos. Y en el anime “My Hero Academia”, ese contraste ya tiene respaldo numérico: resulta que un episodio de la temporada final se ubica como el mejor valorado de toda la serie en IMDb, mientras uno de tono playero ocupa el último lugar del ranking. ¿Te gustaría saber cuáles son? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “My Hero Academia” es un anime shonen basado en el manga de Kōhei Horikoshi y producido por el estudio Bones, con ocho temporadas emitidas entre el 2016 y el 2025 (aunque el capítulo extra “More” se lanzó en mayo del 2026).

La historia sigue a Izuku Midoriya en un mundo donde casi toda la población tiene “dones”, y se convirtió en uno de los títulos insignia del catálogo de series de acción de Crunchyroll.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie:

¿CUÁL ES EL EPISODIO MEJOR VALORADO DE “MY HERO ACADEMIA” SEGÚN IMDB?

El episodio mejor puntuado a nivel global es “Izuku Midoriya: Rising”, el capítulo 8 de la octava y última temporada del anime “My Hero Academia”.

Según la ficha de IMDb, este episodio alcanza una calificación aproximada de 9,8 sobre 10, con 30 mil votos registrados.

El capítulo se ubica en pleno clímax de la guerra final y muestra hasta dónde ha llegado Deku en su camino como héroe.

Aquí, All For One toma el control del cuerpo de Shigaraki y obliga a los protagonistas a coordinarse como un solo equipo para intentar detenerlo.

En el episodio "Izuku Midoriya: Rising" del anime "My Hero Academia", se plantea una pregunta importante: ¿podrán Midoriya y sus amigos acabar con All For One de una vez por todas? (Foto: Bones Film)

¿CUÁL ES EL EPISODIO CON PEOR PUNTAJE DE “MY HERO ACADEMIA” SEGÚN IMDB?

El otro extremo del ranking lo ocupa “Long Time No See, Selkie” ("Cuánto tiempo, Selkie"), episodio 16 de la temporada 5.

De acuerdo con IMDb, este capítulo se mantiene con una nota cercana al 5,4 sobre 10 y alrededor de 2,2 mil votos, la más baja de todo “My Hero Academia” hasta la fecha.

Cabe resaltar que muchos fans lo consideran como un capítulo de “relleno”, pensado como puente directo hacia la película “My Hero Academia: World Heroes’ Mission”.

Aquí, Selkie, Ryukyu y las alumnas Tsuyu y Ochaco toman el protagonismo en una misión que mezcla día de playa con una operación contra un cargamento de la droga Trigger.

El resultado es una aventura ligera, con momentos simpáticos y algo de acción, pero que le aporta poca carga dramática al arco principal de la temporada 5.

Y tú, ¿estás de acuerdo con su calificación?

En el episodio "Cuánto tiempo, Selkie" del anime "My Hero Academia", Ryukyu lleva consigo a los estudiantes que trabajan con ella cuando Selkie le pide que combinen fuerzas (Foto: Bones Film)

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