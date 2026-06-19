Si ya te quedaste sin episodios nuevos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y buscas algo que te llene ese vacío de espadas, demonios y rivalidades intensas, debes saber que hay un anime de Netflix con samuráis, poderes ancestrales y una estructura de aventuras que muchos fans del género shōnen todavía no descubren. Se trata de “YAIBA: Samurai Legend” (en su idioma original: “Shin Samurai-den YAIBA”) y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre esta interesante producción.

Vale precisar que la serie lleva la marca de Wit Studio, la misma compañía responsable de “Attack on Titan”, “Vinland Saga” y “Spy x Family”.

Además, Takahiro Hasui dirige el proyecto, mientras Touko Machida firma el guion y Yoshimichi Kameda está a cargo del diseño de personajes.

Por otro lado, el manga original es obra de Gosho Aoyama, el mismo creador de “Detective Conan”, quien lo publicó entre 1988 y 1993 en la revista Weekly Shōnen Sunday y se llevó el Premio Shogakukan en su categoría shōnen.

¿DE QUÉ TRATA “YAIBA: SAMURAI LEGEND”?

El anime “YAIBA: Samurai Legend” sigue a Yaiba Kurogane, un niño criado en la selva por su padre, que se entrena para convertirse en samurái junto a un tigre como compañero.

Eventualmente, un giro inesperado los lleva hasta Japón, donde nuestro protagonista debe enfrentar a Takeshi Onimaru, un rival que termina transformado en un señor demonio tras hacerse con una espada maligna.

De esta manera, Yaiba inicia una travesía para reunir orbes mágicos y dominar la espada Raijin, mientras se cruza con diversas figuras de la historia y la mitología japonesa.

MIRA EL TRÁILER DE “YAIBA: SAMURAI LEGEND”

¿CÓMO VER “YAIBA: SAMURAI LEGEND”?

La primera temporada de “YAIBA: Samurai Legend”, de 24 episodios, se emitió en Japón entre abril y septiembre del 2025.

Netflix la distribuye en Latinoamérica y Estados Unidos, dentro de su sección de animes shōnen.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas en esos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En EE. UU., recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

Importante: una segunda temporada del anime ya fue confirmada antes de que terminara la primera. Se espera su lanzamiento en algún momento del 2027.

El póster de "YAIBA: Samurai Legend", anime que explora géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Wit Studio)

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