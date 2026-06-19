Yaiba Kurogane es el protagonista del anime "YAIBA: Samurai Legend", mientras que Kokushibo es la imponente Primera Luna Superior de "Demon Slayer" (Fotos: Wit Studio / Ufotable)
Yaiba Kurogane es el protagonista del anime "YAIBA: Samurai Legend", mientras que Kokushibo es la imponente Primera Luna Superior de "Demon Slayer" (Fotos: Wit Studio / Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si ya te quedaste sin episodios nuevos de y buscas algo que te llene ese vacío de espadas, demonios y rivalidades intensas, debes saber que hay un con samuráis, poderes ancestrales y una estructura de aventuras que muchos fans del género shōnen Se trata de “YAIBA: Samurai Legend” (en su idioma original: “Shin Samurai-den YAIBA”) y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre esta interesante producción.

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Vale precisar que la serie lleva la marca de Wit Studio, la misma compañía responsable de “Attack on Titan”, “Vinland Saga” y “Spy x Family”.

Además, Takahiro Hasui dirige el proyecto, mientras Touko Machida firma el guion y Yoshimichi Kameda está a cargo del diseño de personajes.

Por otro lado, el manga original es obra de Gosho Aoyama, el mismo creador de “Detective Conan”, quien lo publicó entre 1988 y 1993 en la revista Weekly Shōnen Sunday y se llevó el Premio Shogakukan en su categoría shōnen.

¿DE QUÉ TRATA “YAIBA: SAMURAI LEGEND”?

El anime “YAIBA: Samurai Legend” sigue a Yaiba Kurogane, un niño criado en la selva por su padre, que se entrena para convertirse en samurái junto a un tigre como compañero.

Eventualmente, un giro inesperado los lleva hasta Japón, donde nuestro protagonista debe enfrentar a Takeshi Onimaru, un rival que termina transformado en un señor demonio tras hacerse con una espada maligna.

De esta manera, Yaiba inicia una travesía para reunir orbes mágicos y dominar la espada Raijin, mientras se cruza con diversas figuras de la historia y la mitología japonesa.

MIRA EL TRÁILER DE “YAIBA: SAMURAI LEGEND”

¿CÓMO VER “YAIBA: SAMURAI LEGEND”?

La primera temporada de “YAIBA: Samurai Legend”, de 24 episodios, se emitió en Japón entre abril y septiembre del 2025.

Netflix la distribuye en Latinoamérica y Estados Unidos, dentro de su sección de animes shōnen.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas en esos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

En EE. UU., recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$8.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes
  • Premium: US$26.99 al mes

Importante: una segunda temporada del anime ya fue confirmada antes de que terminara la primera. Se espera su lanzamiento en algún momento del 2027.

El póster de "YAIBA: Samurai Legend", anime que explora géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Wit Studio)
El póster de "YAIBA: Samurai Legend", anime que explora géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Wit Studio)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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